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Политолог Федута, адвокат Зенкович и лидер Партии БНФ Костусев обвинены в заговоре с целью захвата власти в Беларуси. Гостелеканал ОНТ показал двухсекундные видеофрагменты с их репликами.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© AP / Scanpix

Белорусский гостелеканал ОНТ в воскресенье, 25 апреля, показал признания троих задержанных по делу о подготовке "вооруженного мятежа" в Беларуси и "покушения на жизнь" правителя страны Александра Лукашенко. Речь идет о филологе и политологе Александре Федуте, адвокате Юрии Зенковиче, а также лидере оппозиционной Партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григории Костусеве. Фрагмент из эфира ОНТ включает в себя видеовставки продолжительностью не более двух секунд, на одной из которых Зенкович говорит: "Я признаю себя виновным", Костусев: "Признаю свою вину", а Федута: "Я признаю себя виновным в участии в заговоре".

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Несколькими днями ранее четырем фигурантам дела было предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти. Имя четвертого фигуранта до сих пор не известно.

О предотвращении "военного переворота" в Беларуси Федеральная служба безопасности России заявила 17 апреля. Ведомство утверждало, что Федута и Зенкович, задержанные в Москве 13 и 14 апреля, намеревались свергнуть в Беларуси конституционный строй, а также "физически устранить" Лукашенко.

Правитель Беларуси неоднократно утверждал, что к якобы готовящемуся в республике госперевороту причастны спецслужбы США. Со своей стороны, Госдепартамент назвал подобные обвинения в адрес Соединенных Штатов "абсолютно ложными". Лукашенко с 1994 года неоднократно рассказывал о готовящихся покушениях на его жизнь.

Протесты после выборов президента


В Беларуси более 8 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

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Deutsche Welle

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