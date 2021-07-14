Явка на выборы составила 78%, или 5,4 млн избирателей. По данным инициативы, такие результаты они получили с помощью 900 тысяч человек, которые сообщили о своём выборе платформе "Голос". Также изучены 1517 официальных протоколов, отмечается в исследовании.

— Частичная информация на "Голосе" получена непосредственно от избирателей по 5696 участкам (из 5767 всего). Полные данные собраны только по части участков: 1545 протоколов УИК было сфотографировано, собрано и оцифровано благодаря zubr.in и инициативе "Честные люди", включая 1517 официальных протоколов участков с территории Беларуси. Благодаря совмещению этой информации удалось восстановить настоящие результаты выборов, — говорится в исследовании.

Также подчёркивается, что "характер распределения данных протоколов ("струны") указывает на то, что они подтасованы вручную", а точных результатов выборов не знает даже ЦИК. Ведь данные подделывались на уровне местных избирательных комиссий.

По информации ЦИК Беларуси, Светлана Тихановская набрала на выборах 9 августа 2020 года 9,9% голосов, а Александр Лукашенко — 80,23%.