Главный редактор и журналист Tut.by обвиняются в соучастии в неуплате налогов

Минский городской суд во вторник, 1 июня, в закрытом режиме рассмотрел жалобу на помещение под стражу главного редактора Tut.by Марины Золотовой и журналиста портала Елены Толкачевой. Суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу. Как отмечают в Telegram журналисты портала, исходя из практики, можно предложить, что она избрана на два месяца.

Золотова и Толкачева содержатся в СИЗО №1 в Минске. Обеим предъявлены обвинения по делу о "соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере" (ч.1 ст. 16 и ч.2 ст. 243 УК). По ним предусмотрены до 5 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа или от 3 до 7 лет лишения свободы.

По делу "ТУТ БАЙ МЕДИА" задержаны 15 человек

Всего по делу "ТУТ БАЙ МЕДИА" задержаны 15 человек. В то числе речь идет и о сотрудниках редакции, не связанных с экономической деятельностью компании и уплатой налогов, отмечают представители портала.

Против "должностных лиц" "ТУТ БАЙ МЕДИА" 18 мая было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК Республики Беларусь - об уклонении от "уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере". Как утверждают в Департаменте финансовых расследований (ДФР), компанией "была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов Парка высоких технологий".

Целый ряд европейских политиков выступили с жесткой критикой действий белорусских властей. Так, члены Европарламента (ЕП) обнародовали заявление, в котором "решительно осудили неослабевающие репрессии со стороны режима Александра Лукашенко" в отношении независимых СМИ, в особенности - "жесткое преследование" журналистов Tut.by - "самого влиятельного интернет-ресурса в Беларуси".