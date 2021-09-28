— Что касается отношения к Беларуси, то должен сказать, что, да, действительно, в выступлениях порядка восьми — десяти руководителей иностранных государств прозвучала тема Беларуси. Наиболее негативно высказались в этом плане, ожидаемо, руководители Литвы и Польши, выступая с заведомо абсолютно ложными обвинениями по каким-то вопросам в адрес Беларуси, — отметил Макей, пообещав в своем выступлении «дать ответ на эти абсолютно беспочвенные выпады». — Мы говорили об этом и с Генеральным секретарем, и с рядом моих европейских коллег, с кем довелось встречаться, а это порядка пяти — шести встреч. Какие-то встречи были открытые, какие-то конфиденциальные, по их просьбе. Я сделал вывод, что очень многие из наших европейских коллег, отказываясь от диалога с правительством, с представителем правительства, сегодня абсолютно не понимают, что происходит внутри Беларуси, вокруг Беларуси, а некоторые даже и не стремятся понять, что происходит в Беларуси. Это печально.

Вместе с тем, по словам Макея, подавляющая масса собеседников, с кем ему довелось встречаться, положительно отзывались о Беларуси и высказывали уверенность в том, что страна справится со стоящими перед ней вызовами.

Макей также рассказал, что у него состоялся ряд встреч с европейскими коллегами, которые по их просьбе, были конфиденциальными.

— Мы довели нашу позицию, что только лишь эволюционный путь развития может обеспечить успех в развитии и государства, и гражданского общества, приведет к подлинной демократии, о которой многие так пекутся. Практически все мои коллеги, европейские коллеги, были согласны с этим. Мне довелось услышать и конфиденциальные оценки со стороны моих европейских коллег в адрес известной мадам (вероятно, министр говорит о Светлане Тихановской. — Прим. Zerkalo.io), которая находится в бегах за рубежом, и иных ее коллег — "детей революции". Дословно хочу сказать, что мадам и ее коллеги, по оценкам, чувствуют себя очень нервозно с учетом того, что ничего, наверное, не получается из их обещаний, государство продолжает развиваться. Отсюда и постоянные призывы к введению новых санкций, к усилению давления на нашу страну, проведению каких-то международных форумов, посвященных Беларуси, с целью интернационализировать белорусский вопрос на международной арене и так далее и тому подобное, — заявил Макей.

Макей отметил, что довел до коллег позицию официального Минска, что никаким санкциям не удастся разрушить экономику Беларуси, а государственность будет сохранена.

— Надеюсь, что после наших встреч, бесед, а мы говорили абсолютно откровенно и открыто с моими коллегами, что-то останется, что позволит нам и в дальнейшем осуществлять контакты на базе этого появившегося бо́льшего понимания в отношениях между нами. Но я реалист и понимаю, что в одночасье ничего изменить невозможно. Наверное, потребуется определенное время для того, чтобы все поняли необходимость диалога, необходимость выстраивания нормальных межгосударственных отношений. К сожалению, некоторые коллеги, запросив встречу, через некоторое время отказались, как это сделал мой польский коллега. Хотя есть о чем поговорить, есть что обсудить и по итогам разговора могли бы быть выработаны какие-то конкретные направления сотрудничества. Но это тоже показатель того, как они хотят решать те проблемы, которые находятся на нашей повестке дня и которые должны решаться.

Накануне Владимир Макей заявил, что во время встречи с генеральным секретарем ООН рассказал Гутерришу, что "отдельные его помощники, а эти помощники, как нам известно, являются представителями стран — членов Европейского союза, за его спиной делают ряд, скажем, неприглядных вещей. И если в ближайшее время будут опубликованы соответствующие материалы по линии ООН с подачи этих помощников генерального секретаря, мы расскажем о том, как некоторые представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций и тому подобное", — заявил глава белорусского МИД.