Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Литвы

«Согласно материалам дела, в период с 4 августа 2021 года по настоящее время государственные должностные лица Литовской Республики умышленно и заведомо незаконно воспрепятствовали иностранным мигрантам реализовать их права беженцев в нарушение международных договоров, в том числе Конвенции ООН о статусе беженцев от 28 июля 1951 года, Международного пакта ООН о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, Всеобщей декларации прав человека 1948 года. В условиях очевидного отсутствия правовых оснований они применили к беззащитным и оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации лицам физическую силу, незаконно депортировали, намеренно не оказывали медицинскую помощь по причине их расовой, национальной, этнической принадлежности и вероисповедания», – заявляет Генпрокуратура.