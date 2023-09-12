Генпрокуратура Беларуси обвиняет власти Литвы и Латвии в пособничестве в сокрытии военных преступников

Списки появились и были опубликованы в рамках расследования уголовного дела о геноциде. Объединенный перечень содержит сведения как об осужденных, так и подозреваемых в преступлениях, в нем 85 литовцев и 251 латыш. Ранее уже публиковался список предполагаемых нацистских преступников из числа немцев.
Теперь же Генпрокуратура РБ проинформировала, что «установила имена палачей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период из числа литовских и латышских карателей, уничтожавших мирных жителей на территории БССР, и конкретные преступления, совершенные ими».
«Изучив данный список, не остается сомнений в надуманности отказов политических элит Литвы и Латвии в оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа под предлогом „причинения вреда их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан“», — говорится в сообщении ведомства страны.
Там считают, что такая позиция властей Литвы и Латвии «свидетельствует об откровенном пособничестве в сокрытии военных преступников, элементарном отрицании ценности человеческой жизни, уклонении от реализации принципа неотвратимости ответственности и игнорировании международных обязательств».
Согласно сообщению Генпрокуратуры РБ, во время войны в БССР уничтожали население:
2-й (позже переименованный в 12-й) батальон литовской полиции;
3-й батальон литовской полиции;
11-й батальон литовской полиции;
латышская добровольческая бригада СС в составе 1-го (16-й, 19-й и 21-й батальоны службы порядка) и 2-го (18-й, 24-й и 26-й) полков;
латышские полицейские батальоны;
латышская добровольческая бригада СС;
19-я латышская добровольческая дивизия Ваффен-СС;
латышские силы СД, получившие наименование Латышский легион СС;
271-й латышский полицейский батальон;
«команда Арайса».
Согласно данным Генпрокуратуры РБ, на счету литовских подразделений около 42 тысяч убитых, включая 389 партизан, а также 28 уничтоженных населенных пунктов.
Латышская «команда Арайса» принимала участие в ликвидации Минского гетто и уничтожении евреев в концлагере Малый Тростенец. А иные латышские подразделения участвовали в карательной операции «Зимнее волшебство», во время которой было уничтожено более 430 населенных пунктов, убито около 12 тысяч мирных граждан и более 7 тысяч человек угнано на принудительные работы.
Напомним, Генпрокуратура Беларуси направила в компетентные учреждения юстиции 28 государств поручения и просьбы об оказании правовой помощи в расследовании дела о геноциде.