Генпрокуратура Беларуси обвиняет власти Литвы и Латвии в пособничестве в сокрытии военных преступников

Списки появились и были опубликованы в рамках расследования уголовного дела о геноциде. Объединенный перечень содержит сведения как об осужденных, так и подозреваемых в преступлениях, в нем 85 литовцев и 251 латыш. Ранее уже публиковался список предполагаемых нацистских преступников из числа немцев.

Теперь же Генпрокуратура РБ проинформировала, что «установила имена палачей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период из числа литовских и латышских карателей, уничтожавших мирных жителей на территории БССР, и конкретные преступления, совершенные ими».

«Изучив данный список, не остается сомнений в надуманности отказов политических элит Литвы и Латвии в оказании правовой помощи в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа под предлогом „причинения вреда их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан“», — говорится в сообщении ведомства страны.