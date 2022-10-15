ФОТО: в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими

"Мы прибыли на беларусскую землю. Честно скажу, встреча была неожиданная, очень теплая, очень приятно. Мы приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому беларусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. Настроение у всех боевое", — рассказал Виктор Смеян, заместитель руководителя российской роты, прибывшей в Беларусь, на видео, которое министерство прикрепило к посту.

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Накануне в Беларуси ввели режим контртеррористической операции, заявил глава МИД Владимир Макей в интервью газете "Известия". Позже информагентство "БелТА" со ссылкой на КГБ Беларуси сообщило, что в стране не вводился режим КТО и назвали эту информацию недостоверной. Еще позже президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил введение в Беларуси режима контртеррористической операции.

10 октября президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко также заявил, что Украина якобы планирует нанесение ударов по Беларуси и процесс открытия второго фронта на белорусской границе уже пошел. На следующий день председатель КГБ Беларуси Иван Тертель обвинил Украину и страны Запада в подготовке терактов на территории страны.

По его словам, иностранные спецслужбы "подготовили от 100 до 300 боевиков" в Украине для того, чтобы осуществить "вооруженный захват райцентра на территории Беларуси как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции".