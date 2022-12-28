Судя по сведениям, которыми располагает редакция Еврорадио, по внутренним каналам о происшествии сообщалось в промежутке от 17 до 29 апреля.

По времени с инцидентом совпал “планово-предупредительный ремонт”, на который в конце апреля был остановлен первый энергоблок Белорусской АЭС. Планировалось, что он продлится около 80 дней, за которые будет проведена первая в истории станции перегрузка ядерного топлива.

Однако, вопреки озвученным планам, реактор был заглушен на полгода — его вернули в электросети только 9 ноября.

Как журналисты узнали о происшествии



Из-за “дырки” в работающей в Беларуси системе электронных обращений в госорганы стало доступно содержание нескольких тысяч таких обращений. Среди них журналисты нашли письмо, отправленное в адрес БелАЭС от имени ООО “НефтеХимДиагностика”. В графе “Адрес электронной почты заявителя” был адрес filipovets@bk.ru. Роман Олегович Филиповец — директор ООО “НефтеХимДиагностика”.

В теме обращения указано: “Заявление — предупреждение об облучении персонала”. А в его тексте сказано, что видео момента облучения людей отправлено на электронную почту belaes@belaes.by. Это официальный контактный мэйл администрации БелАЭС.

Система обращений, о которой идёт речь, интегрирована в сайты госорганов. В том числе и в сайт БелАЭС. Чтобы отправить обращение, нужно заполнить определенную форму.

В настоящее время “дырка” закрыта — доступ к содержанию отправленных в госорганы обращений ограничен. Однако обращение в БелАЭС, о котором идёт речь, по-прежнему можно найти в веб-архиве.

Чем занимается “НефтеХимДиагностика”



Компания специализируется на обслуживании технологического оборудования и технологических установок на опасных производственных объектах. Она работает по всей территории Беларуси.

Среди видов деятельности, указанных на сайте "НефтеХимДиагностики", — работы по техническому диагностированию технологического оборудования, эксплуатируемого на опасных и потенциально опасных объектах.

Журналисты не нашли прямых связей между Белорусской АЭС и ООО “НефтеХимДиагностика”. Однако сотрудники компании действительно могли обнаружить облучение персонала на атомной электростанции. На сайте “НефтеХимДиагностики” сказано, что она в числе прочего обслуживает “Предприятия энергетики Республики Беларусь”.

Что говорят на БелАЭС и в “НефтеХимДиагностике”



В инфоцентре атомной станции журналистам не смогли однозначно сказать, было облучение или нет.

— С запросом работал, наверное, наш цех радиационной безопасности, если был такой запрос. Потому что я сомневаюсь. И какое там облучение могло быть? — спрашивают там и предлагают написать официальный запрос по теме.

Еврорадио дозвонилось до директора “НефтеХимДиагностики” Романа Филиповца. После нашего вопроса об облучении он на некоторое время задумался. А потом попросил связаться с ним позже:

— Не совсем удобно мне говорить. Вы можете мне написать? А я вам отвечу, когда выйду на связь.

Позже он предложил нам встретиться “после НГ и праздников”, “подробно все эти вопросы разобрать”, “полистать бумаги и всё обсудить”.

Что могло произойти



Кроме очевидной версии: ЧП в работе атомной станции — нужно рассмотреть и другие. Ведь из обращения неясно, о персонале какой организации идёт речь. Облучиться могли не только сотрудники БелАЭС, но и работники самой “НефтеХимДиагностики”. Например, во время гамма-дефектоскопии, комментирует Еврорадио ситуацию физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Гамма-дефектоскопия — способ поиска дефектов с помощью радиоактивного излучения. Такая диагностика может проводиться на АЭС. А у “НефтеХимДиагностика” есть аттестация на радиографическую дефектоскопию.

— Или облучение могло произойти при работе с нефтяными трубами — на них возможен осадок тория и урана. То есть это не обязательно связано с работой АЭС, — добавляет Ожаровский.

Также пока непонятно, связано ли произошедшее облучение с затянувшимся ремонтом на Белорусской АЭС.