Европарламент призывает суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко

Отчет призывает институты Евросоюза и государства-члены ЕС принять все необходимые шаги, чтобы обеспечить уголовное преследование белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.
«Поскольку Международный уголовный суд (МУС) уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, депутаты Европарламента призывают МУС рассмотреть аналогичный ордер на арест Александра Лукашенко», – говорится в пресс-релизе Европарламента.
Депутаты Европарламента также призывают расширить санкции на белорусских и российских лиц, причастных к насильственной депортации украинских детей.
Кроме этого, в отчете осуждается роль белорусского режима в военной агрессии России против Украины. Депутаты отмечают, что сильнейшее политическое, экономическое, военное и культурное подчинение Беларуси Москве «де факто превращает страну в государство-сателлит, в котором также размещены тактические ядерные вооружения оружия под российским командованием».
Депутаты призывают ЕС не признавать никаких договоренностей между режимом Лукашенко и Россией, «которые сдают суверенитет страны против воли белорусского народа». Евросоюз должен разработать общую стратегию сохранения независимости Беларуси и перехода Беларуси к демократии с участием международных институтов, ОБСЕ, Совета Европы и G7, говорится в отчете.
Отчет отмечает, что прибытие «вагнеровцев» в Беларусь создает новые потенциальные риски для соседей Беларуси и ЕС в целом. Депутаты призывают признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией, ужесточить санкции против белорусского режима и выражают сожаление о том, что некоторые страны ЕС лоббируют снятие санкций в отношении белорусского калия.
Депутаты Европарламента призывают режим прекратить дискриминацию и насилие в отношении всех меньшинств и осуждают белjрусские власти за преследование этнических литовцев и поляков в стране.
Отчет призывает ЕС и международное сообщество приложить больше усилий для формализации сотрудничества с белорусскими демократическими силами, которые должны рассматриваться как законные демократические представители белорусского народа.
Депутаты Европарламента призывают Международный олимпийский комитет (МОК) и другие международные спортивные федерации не допускать спортсменов из Беларуси и России к Олимпийским играм-2024 и другим международным соревнованиям.
В отчете также выражается обеспокоенность по поводу предстоящих парламентских и местных выборов в Беларуси, в частности, из-за ограничений, которые делают невозможным участие в выборах оппозиционных партий.
Отчет будет представлен для рассмотрения на пленарном заседании Европейского парламента в сентябре.