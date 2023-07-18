18 июля 2023 г. 16:22

Европарламент призывает суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко

 
Reform.by
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
ФОТО: AP / Scanpix

В Европейском парламенте призывают Международный уголовный суд выдать ордер на арест Александра Лукашенко в связи с незаконным перемещением украинских детей. Об этом говорится в отчете Комитета по иностранным делам, принятом сегодня.

Отчет призывает институты Евросоюза и государства-члены ЕС принять все необходимые шаги, чтобы обеспечить уголовное преследование белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.

«Поскольку Международный уголовный суд (МУС) уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, депутаты Европарламента призывают МУС рассмотреть аналогичный ордер на арест Александра Лукашенко», – говорится в пресс-релизе Европарламента.

Депутаты Европарламента также призывают расширить санкции на белорусских и российских лиц, причастных к насильственной депортации украинских детей.

Кроме этого, в отчете осуждается роль белорусского режима в военной агрессии России против Украины. Депутаты отмечают, что сильнейшее политическое, экономическое, военное и культурное подчинение Беларуси Москве «де факто превращает страну в государство-сателлит, в котором также размещены тактические ядерные вооружения оружия под российским командованием».

Депутаты призывают ЕС не признавать никаких договоренностей между режимом Лукашенко и Россией, «которые сдают суверенитет страны против воли белорусского народа». Евросоюз должен разработать общую стратегию сохранения независимости Беларуси и перехода Беларуси к демократии с участием международных институтов, ОБСЕ, Совета Европы и G7, говорится в отчете.

Отчет отмечает, что прибытие «вагнеровцев» в Беларусь создает новые потенциальные риски для соседей Беларуси и ЕС в целом. Депутаты призывают признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией, ужесточить санкции против белорусского режима и выражают сожаление о том, что некоторые страны ЕС лоббируют снятие санкций в отношении белорусского калия.

Депутаты Европарламента призывают режим прекратить дискриминацию и насилие в отношении всех меньшинств и осуждают белjрусские власти за преследование этнических литовцев и поляков в стране.

Отчет призывает ЕС и международное сообщество приложить больше усилий для формализации сотрудничества с белорусскими демократическими силами, которые должны рассматриваться как законные демократические представители белорусского народа.

Депутаты Европарламента призывают Международный олимпийский комитет (МОК) и другие международные спортивные федерации не допускать спортсменов из Беларуси и России к Олимпийским играм-2024 и другим международным соревнованиям.

В отчете также выражается обеспокоенность по поводу предстоящих парламентских и местных выборов в Беларуси, в частности, из-за ограничений, которые делают невозможным участие в выборах оппозиционных партий.

Отчет будет представлен для рассмотрения на пленарном заседании Европейского парламента в сентябре.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Reform.by
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии