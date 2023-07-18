Европарламент призывает суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко

Кроме этого, в отчете осуждается роль белорусского режима в военной агрессии России против Украины. Депутаты отмечают, что сильнейшее политическое, экономическое, военное и культурное подчинение Беларуси Москве «де факто превращает страну в государство-сателлит, в котором также размещены тактические ядерные вооружения оружия под российским командованием».

Депутаты Европарламента также призывают расширить санкции на белорусских и российских лиц, причастных к насильственной депортации украинских детей.

«Поскольку Международный уголовный суд ( МУС ) уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, депутаты Европарламента призывают МУС рассмотреть аналогичный ордер на арест Александра Лукашенко», – говорится в пресс-релизе Европарламента.

Отчет призывает институты Евросоюза и государства-члены ЕС принять все необходимые шаги, чтобы обеспечить уголовное преследование белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид.

Депутаты призывают ЕС не признавать никаких договоренностей между режимом Лукашенко и Россией, «которые сдают суверенитет страны против воли белорусского народа». Евросоюз должен разработать общую стратегию сохранения независимости Беларуси и перехода Беларуси к демократии с участием международных институтов, ОБСЕ, Совета Европы и G7, говорится в отчете.

Отчет отмечает, что прибытие «вагнеровцев» в Беларусь создает новые потенциальные риски для соседей Беларуси и ЕС в целом. Депутаты призывают признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией, ужесточить санкции против белорусского режима и выражают сожаление о том, что некоторые страны ЕС лоббируют снятие санкций в отношении белорусского калия.

Депутаты Европарламента призывают режим прекратить дискриминацию и насилие в отношении всех меньшинств и осуждают белjрусские власти за преследование этнических литовцев и поляков в стране.