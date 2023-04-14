Теперь, в частности, помимо "организации массовых беспорядков", "заговора с целью захвата власти и разжигания вражды" оппозиционера также обвиняют в "повторном руководстве экстремистским формированием".
Объявлен перерыв до 19 апреля
По данным следствия, Роман Протасевич в мае-сентябре 2020 года был главным редактором Nexta. В октябре 2020 года Протасевич переехал из Варшавы в Вильнюс и до мая 2021 года отвечал за работу Telegram-канала "Беларусь головного мозга".
В судебном заседании объявлен перерыв до 19 апреля, чтобы Протасевич мог ознакомиться с предъявленным обвинением перед новым допросом.
Принудительная посадка самолета Ryanair
Белорусские власти 23 мая 2021 года принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.
После посадки самолета Ryanair в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира — белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.
Экстрадиция Сапеги в РФ
Россиянка Софья Сапега, приговоренная в Беларуси к шести годам лишения свободы, согласилась на экстрадицию в Россию, сообщило посольство РФ в Минске 12 апреля.
Евросоюз 5 июня 2022 года ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний, которым было запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Позднее к санкциям против Минска в связи с этим инцидентом присоединились и другие страны, в частности Япония и ряд европейских стран, не входящих в ЕС.
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