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Суд Железнодорожного района Гомеля приговорил к уголовным срокам четырех доверенных лиц лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской по обвинению в "подготовке к захвату зданий госорганов".
Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja
© Reuters / Scanpix

Как сообщает портал Tut.by во вторник, 4 мая, Юрий Власов получил 6,5 лет колонии усиленного режима, Татьяна Каневская — 6 лет колонии общего режима, Дмитрий Ивашков и Александра Шабалина — по 6 лет колонии усиленного режима.

Именно такие сроки запрашивал прокурор, отмечает Tut.by. Журналистов независимых СМИ на приговор не пустили, объяснив это отсутствием свободных мест, при этом в зале сидело много представителей государственных СМИ.

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В марте Следственный комитет Беларуси сообщил, что доверенные лица Тихановской якобы готовились к беспорядкам и захвату госведомств в Гомеле, при этом искали соучастников среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Потом СК опубликовали видеозапись на которой осужденные с участием Тихановской якобы "обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц".

Массовые акции протеста в Беларуси

В Беларуси многие месяцы не утихали массовые акции протеста против фальсификаций на выборах президента страны, начавшиеся в августе 2020 года, когда ЦИК объявил победителем выборов с результатом более 80 процентов голосов Александр Лукашенко. Так как мирные демонстрации были жестко разогнаны силовиками, к требованиям протестующих добавились призывы прекратить полицейское насилие.

Кандидат от оппозицииСветлана Тихановская, которую многие белорусы считают победителем выборов, под давлением власти была вынуждена покинуть страну. В настоящий момент она ведет активную деятельность за границей, призывая мировых лидеров оказать поддержку демократическому движению в Беларуси.

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Deutsche Welle

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