Доклад: В Беларусь из Украины незаконно вывезли 2440 детей

Авторы доклада указали на территории Беларуси 13 локаций, в которые во время войны вывозили детей из Украины. Как минимум в восьми из них детей подвергали переобучению, навязывая им "культурные, исторические, социальные и патриотические доктрины или идеи, служащие политическим интересам режимов Беларуси и России", говорится в документе. Кроме того, по данным исследователей, не менее шести групп детей из Украины проходили в РБ военную подготовку, в том числе на базе белорусских внутренних войск.