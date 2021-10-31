Всемирный конгресс белорусов 2.0. прошел 30 октября в формате двадцатичетырехчасовой видеоконференции. Его цель - глобальный диалого будущем Беларуси с участием политиков, общественных активистов, лидеров мнений, экспертов и исследователей. Организаторы мероприятия - волонтеры белорусского сообщества за рубежом. В течение суток на различных дискуссионных панелях - политика, гражданское общество, экономика, культура и других - эксперты и все заинтересованные обсуждали ситуацию в Беларуси, а также, что можно сделать для расширения "белорусскости" в мире.
"24 часа без перерыва политические лидеры, активисты и представители инициатив и диаспор, эксперты и небезразличные люди обсуждают, как помочь нашей родной стране преодолеть политический, экономический и гуманитарный кризис, и главное - помочь нашим соотечественникам, которые сейчас находятся в Беларуси", - заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
В свою очередь руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко отметил, что солидарность, которая охватила белорусов по всему миру, имеет исторический характер.
Латушко: "Отрезать Лукашенко все возможные пути финансирования режима"
"Сегодня время, когда мы должны синхронизировать наши действия в Беларуси и за рубежом. Мы должны отрезать Лукашенко все возможные пути финансирования его режима. Мы должны добиваться непризнания правительства Лукашенко на международном уровне и признания его режима террористическим", - сказал Латушко.
Первый Всемирный конгресс белорусов состоялся год назад также онлайн. Одной из тем стало создание Народных посольств - альтернативных представительств Беларуси за рубежом для информирования общественности о ситуации в Беларуси, защиты прав и интересов белорусов, помощи вынужденно переехавшим. Народные посольства появились в 16 странах, в том числе в Германии.
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