Заседания по "делу "Белгазпромбанка", одним из фигурантов которого является экс-глава этого фининститута, бывший претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико, отложены минимум до 9 марта. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщили в Telegram-канале предпринимателя.

"По информации из Верховного суда (ВС) заседания по делу Виктора Бабарико отложены на неопределенный срок, но минимум до 9 марта", - говорится в сообщении.

Причина - болезнь одного из членов состава суда

В свою очередь пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова сообщила "Интерфаксу", что "в судебном заседании по уголовному делу топ-менеджеров "Белгазпромбанка" объявлен перерыв продолжительностью до двух недель в связи с заболеванием одного из членов состава суда".

Верховный суд Беларуси 17 февраля приступил к рассмотрению уголовного дела "Белгазпромбанка", по которому проходят бывший глава банка Виктор Бабарико, пытавшийся выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах летом 2020 года, шесть топ-менеджеров банка и основатель компании "Активлизинг" Виктор Кобяк.

Дело Виктора Бабарико

Виктор Бабарико обвиняется в отмывании средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере, его заместители - в получении взятки в особо крупном размере, а основатель "Активлизинга" Кобяк - в даче взятки повторно либо в крупном размере.

По версии следствия, Бабарико, будучи председателем правления "Белгазпромбанка", создал из числа своих замов организованную группу с целью систематического получения взяток. За 16 лет накопилась сумма более чем в 30 млн рублей. В обвинении, помимо "Активлизинга", фигурируют компании ООО "Марконстрой", ООО "Приватлизинг", ООО "Системы обработки информации" и ООО "Правовой диалог". Следствие также утверждает, что Бабарико за сумму свыше 1 млн рублей купил недвижимость в Минске, чтобы легализовать доход, полученный преступным путем.

Генпрокуратура сообщила, что все обвиняемые, кроме Бабарико, признали вину в полном объеме, с ними заключены досудебные соглашения.