Что за "студенты" бегут из Беларуси в Литву и почему их рассказы - неправда

Мигранты, нелегально пересекшие границу Беларуси с Литвой, рассказывают литовским пограничникам, что они бывшие студенты университетов Гродно, которые не в состоянии платить за подорожавшее обучение.

Есть ли в этих историях хоть слово правды?

«Многие мигранты, задержанные друскининкайскими пограничниками, рассказывают похожие истории о том, почему выбрали Литву для своих нелегальных поездок. Они якобы учились в высших учебных заведениях Гродно, а недавно местная власть ввела новую плату для таких студентов. Они также якобы выселили их из студенческих общежитий и те были вынуждены покинуть Беларусь. Такие мигранты говорят, что из-за близости Гродно к Литве они выбрали эту страну, а не, например, Польшу», — сообщает пресс-служба Погранслужбы Литвы.

Сколько иностранных студентов в Беларуси и откуда

Значительную часть нелегалов, которые пересекают границу Беларуси и Литвы, составляют иракцы, сирийцы и афганцы.

Naviny.by попробовали узнать, сколько граждан этих стран учатся сегодня в белорусских вузах. Однако с подсчетом иностранных студентов есть определенные вопросы.

Так, 21 июня на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра образования Александр Кадлубай сообщил, что белорусские учреждения образования выбрали более 27 тысяч иностранных граждан из 109 стран.

Между тем, по данным Белстата, в начале учебного года 2019/2020 иностранных студентов было почти на 10 тысяч меньше. Трудно представить, что существенный рост числа желающих учиться в Беларуси произошел на фоне пандемии и масштабного общественно-политического кризиса.

Хотя ранее рост числа иностранных студентов наблюдался. Так, если в учебном году 2012/2013 их было 12 512, то в 2018/2019 — уже 16 654.

Сирийские и афганские студенты, судя по данным Белстата, вообще не учатся на первой ступени высшего образования, а вот в магистратуре есть восемь граждан Сирии и двадцать граждан Ирака.

Что касается студентов из Ирака, то с их количеством тоже есть непонятки.

По итогам встречи министра образования Игоря Карпенко с делегацией Ирака в сентябре 2019 года ведомство сообщило, что в учреждениях высшего образования Беларуси обучаются 339 граждан Республики Ирак.

Однако Белстат информирует, что в 2019/2020 учебном году в белорусских вузах обучалось лишь 179 иракцев.

Почему такие трудности подсчета, узнать в Министерстве образования не удалось.

Повышали ли плату иностранным студентам

В Беларуси для иностранных студентов плата за обучение значительно не увеличивалась в последние годы.

Например, в Гродненском государственном университете цена держится на одном уровне уже четыре года — 2550 долларов за обучение на русском языке и 3500 долларов — на английском.

В Гродненском государственном медицинском университете обучается более тысячи иностранцев из 33 стран. Большая часть из Шри-Ланки (609), Индии (184), Нигерии (147) и Туркменистана (97). Из Ирака в гродненском меде учится 14 человек, еще один в этом году получил диплом.

Большинство иностранных студентов обучаются на английском языке, сообщил Naviny.by декан факультета иностранных учащихся Гродненского медуниверситета Александр Стенько.

Цена обучения для первокурсника на английском языке — 4600 долларов, на русском — на 600 долларов меньше. Такая цена обучения по медицинским специальностям меньше, чем в западноевропейских университетах, примерно в пять раз.

Александр Стенько отметил, что большинство студентов, которые приезжают из Шри-Ланки, Индии, Нигерии и Ирака, принадлежат в своих странах к семьям с доходом выше среднего. Например, средняя зарплата в Шри-Ланке — около 288 долларов, в Ираке — около 455. Так что если семья может заплатить за обучение и проживание ребенка в Беларуси деньги, соизмеримые со средней зарплатой за год, редкий студент бросит учебу и отправится нелегалом через границу.

«Не случалось такого, чтобы студенты нашего университета нелегально пересекали границу. О том, что кто-то называет себя студентами, я услышал впервые от вас. Нам никакой официальной информации на этот счет не поступало», — заключил декан.