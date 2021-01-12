Что Лукашенко рассказал в интервью Наиле Аскер-заде о президентстве и Беларуси, а его младший сын Николай — об отце

О президентстве:

Лукашенко некогда думать об усталости на посту президента. «Человек привыкает ко всему. Президент — это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится — ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения, что вот ах, устал, все, не хочу, ухожу и так далее (нет)», — сказал он.

Отказ западных стран признать итоги последних президентских выборов в Беларуси Лукашенко не мешает. Он считает, что это «внутреннее дело» страны, а его бывшая соперница Светлана Тихоновская самостоятельно «не способна сформулировать даже элементарную мысль». Она, по его мнению, — «голос» спецслужб Литвы и Польши, которые якобы направляют и финансируют ее деятельность. При этом «всем этим заправляют США», заявил Лукашенко.

То, что когда-то его полномочия закончатся, глава государства воспринимает «уже не так остро». После ухода с поста он планирует отдыхать. «Если нужно буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей. Новое поколение приходит, они должны взять на себя в ближайшее время ответственность за будущее страны», — сказал он. Лукашенко хочет, чтобы время, которое он провел на посту президента Беларуси, вошло в историю как «эпоха стабильности, мира и справедливости».

Об отношениях с Россией и Западом:

Российский президент Владимир Путин — друг Лукашенко, а россияне для белорусов — «очень близкий, братский народ». Беларусь «всегда может опереться на старшего брата» — Россию, а той, в свою очередь, без Беларуси «было бы сложно на направлении западного вектора», заявил Лукашенко. Он считает, что России и Беларуси необходимы более глубокая интеграция в рамках Союзного государства, а также равные условия для жителей и субъектов хозяйства.

При этом Минск не намерен отказываться от многовекторной внешней политики и хочет выстраивать отношения с США. В ответ на вопрос, хотят ли того же в Вашингтоне, Лукашенко заявил: «Думаю, что они хотят. Не хотят, так захотят».

В Беларуси, по словам Лукашенко, «особо не парятся» насчет возможного переноса чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в Минске и Риге в мае–июне 2021 года. «Пройдет — пройдет, не пройдет — не пройдет. Но оснований, чтобы он не прошел, и на миллиметр нет», — добавил политик. Ранее европейские общественные организации призывали перенести турнир в другую страну из-за политической ситуации в Беларуси. Власти Латвии начали переговоры об этом с Международной федерацией хоккея.

Николай Лукашенко — про отца:

В передаче также появился младший сын Лукашенко Николай. Он рассказал, что в их отношениях с отцом есть конкуренция и конфликтные ситуация, но они их «эффективно решают», и назвал Лукашенко-старшего «очень плохим пациентом», который отказывался выполнять предписания врачей во время лечения от коронавируса. Сам Лукашенко заявил, что ни один из троих его сыновей не хочет заниматься политикой профессионально.

Кроме того, Лукашенко сыграл с Аскер-заде в хоккей, прокатил ее на «мерседесе» (сам он при этом не был пристегнут ремнем безопасности), а его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт накормила их блинами из печи.