Членство Белтелерадиокомпании в Европейском вещательном союзе приостановлено

Белтелерадиокомпания (БТР) с четверга, 1 июля, лишена доступа к отдельным услугам, которые предоставляются членам Европейского вещательного союза (ЕВС, EBU). На 86-й генеральной ассамблее EBU исполнительный комитет союза накануне приостановил членство компании в своем составе, фактически подтвердив принятое 28 мая решение.
У БТР не будет доступа к обмену музыкальным и новостным контентом, праву трансляции различных спортивных и музыкальных событий, а также к юридической, технической и исследовательской экспертизе и услугам по защите ее интересов.
БТР: сэкономим миллионы евро
В официальном комментарии Белтелерадиокомпания отреагировала с сарказмом, отметив, что "с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества". Это "позволит сэкономить миллионы евро", утверждают в БТР.
В пресс-службе отметили, что председатель Белтелерадиокомпании "несколько десятков минут" разговаривал с генеральным директором ЕВС Ноэлем Карраном, однако это никак не повлияло на решение международной организации, которая, как полагают в Минске, целиком принимает сторону некоторых стран.
В Белтелерадиокомпании обвинили государства Запада "в подготовке переворота в Беларуси" и назвали "общественные вещатели ряда стран" "обслугой правящих элит".
EBU: особую тревогу вызвал показ "интервью", "явно полученных под принуждением"
Объясняя свое решение, EBU в свою очередь связал его с показом "интервью" Романа Протасевича в эфире белорусской компании.
В Европейском вещательном союзе 28 мая подчеркнули, что особую тревогу в EBU вызвали недавние "интервью", продемонстрированные в эфире белорусского государственного телевидения и "явно полученные под принуждением". "Мы также отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали серьезные опасения", - говорилось в пресс-релизе.
"В виду всех этих событий и обстоятельств мы не видим иного выхода, кроме приостановления членства Белтелерадиокомпании в EBU", - подчеркивалось далее в сообщении. Белорусские власти в течение двух недель должны были дать организации официальный ответ, после чего решение должно было вступить в силу.
Государственное телевидение Беларуси в этом году не транслировало песенный конкурс "Евровидение".
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