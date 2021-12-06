Черные списки для граждан, товаров и "ряд иных шагов непубличного характера": Беларусь ответила на санкции

В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции, — сообщает пресс-служба МИД.
Там отмечают, что соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки, также будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран.
Среди ответных мер «на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли» аналогичные шаги обещают предпринять в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании. Что это за авиакомпании — пока не сообщается.
Еще одна ответная мера — расширение списка лиц, «из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций», которым будет запрещен въезд на территорию Беларуси и Союзного государства.
— В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами «дальней дуги», — информирует МИД.
Там также обещают «ряд иных шагов непубличного характера» и указывают, что ограничения принимаются в ответ на введенные против Беларуси санкции и «могут быть отменены, если затронутые ими страны и группы стран откажутся от ущербной логики времен „холодной войны“, вернутся на путь конструктивного сотрудничества в интересах сохранения мира и стабильности на европейском континенте и будут в полном объеме исполнять принятые на себя международные обязательства».
— Беларусь готова к урегулированию любых имеющихся разногласий путем взаимоуважительного диалога и на основе учета интересов сторон, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
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