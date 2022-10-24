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Беларусь больше не будет организовывать участки для голосования за границей. Об этом заявил председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко.
Центризбирком Беларуси: избирательных участков за рубежом больше не будет
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Он обозначил несколько причин, которые повлияли на подобные новации в Избирательном кодексе, — коронавирус и сокращение диппредставительств за рубежом, пишет Sputnik.

"Так, не будут образовываться участки для голосования за рубежом, что связано с имеющимся отрицательным опытом проведения избирательных кампаний по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки, отсутствия необходимых условий для безопасности работников загранучреждений и граждан, сокращения численности работников дипломатических служб", — рассказал Карпенко.

Ранее он рассказал и о других планируемых изменениях в Избирательном кодексе — в Беларуси предлагается отменить порог явки на выборах депутатов, а наблюдатели должны будут аккредитовываться на участках для голосования до начала досрочного голосования.

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