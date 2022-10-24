Центризбирком Беларуси: избирательных участков за рубежом больше не будет

Он обозначил несколько причин, которые повлияли на подобные новации в Избирательном кодексе, — коронавирус и сокращение диппредставительств за рубежом, пишет Sputnik.
"Так, не будут образовываться участки для голосования за рубежом, что связано с имеющимся отрицательным опытом проведения избирательных кампаний по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки, отсутствия необходимых условий для безопасности работников загранучреждений и граждан, сокращения численности работников дипломатических служб", — рассказал Карпенко.
Ранее он рассказал и о других планируемых изменениях в Избирательном кодексе — в Беларуси предлагается отменить порог явки на выборах депутатов, а наблюдатели должны будут аккредитовываться на участках для голосования до начала досрочного голосования.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Государственный проект лишит жителей домов и земли: полученное письмо перевернуло с ног на голову привычный уклад
Выяснилось, где будет проходит отрезок Rail Baltica...
Эфир Delfi: звонки Шойгу, украинцы в Электренай и кухня белорусского мигранта в Литве
В Центре молодежи города Электренай украинки, бежавшие...
Покинувший пост главы СОБ Поцюс: когда был поднят вопрос беспорядков, министр ответила – я тебе уничтожу
Покинувший пост главы Службы общественной...
МВД Литвы отреагировало на слова Поцюса: это попытка прикрыть истинные причины увольнения
Рассказ бывшего руководителя Службы общественной...
Литва лидирует по числу остающихся в стране россиян: новые данные показывают тенденцию
За месяц действия запрета на въезд граждан России в...