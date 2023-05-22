"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость", - сказал Протасевич.
В начале мая суд в Минске приговорил Протасевича к восьми годам заключения. Журналисты тогда обратили внимание на то, что сотрудничавшего с белорусскими властями Протасевича не взяли под стражу в зале суда. Его бывшая подруга София Сапега отбывает шестилетний срок в колонии.
Дело Протасевича началось с громкого скандала, после того, как 23 мая 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс был принужден к посадке в Минске. Среди его пассажиров были Роман Протасевич и его на тот момент девушка Софья Сапега. Оба были задержаны и вскоре арестованы.
В ответ на это Великобритания и Евросоюз запретили белорусским самолетам пролет над своей территорией, а самолеты европейских компаний стали облетать Беларусь.
С тех пор о жизни Протасевича и Сапеги было известно очень мало, оба находились под полным контролем силовиков. Путило и Рудик остались вне досягаемости белорусских силовиков.
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