В нем дается комментарий по поводу переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в понедельник. Британская разведка обращает внимание на обсуждение "единого оборонного пространства". По ее мнению, белорусские инструкторы недавно, вероятно, подключились к обучению мобилизованных российских резервистов.
"Вероятное использование беларусских инструкторов является попыткой частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых дислоцированы в Украине или погибли. Хотя Россия и Беларусь имеют обширный опыт военного сотрудничества, обучение мобилизованных российских военнослужащих беларусами представляет собой смену ролей", — говорится в сообщении.
Надо отметить, что Минобороны России регулярно публиковало отчеты о тренировках мобилизованных в Беларуси. При этом белорусское Минобороны дважды на этой неделе сообщало о "боевом слаживании" белорусских и российских военных.
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