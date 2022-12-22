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Британская разведка считает, что белорусские инструкторы подключились к обучению российских мобилизованных, находящихся в Беларуси. Об этом говорится в ежедневном обзоре, опубликованном Минобороны Великобритании.
A. Lukašenka pratybose
A. Lukašenka pratybose
© AP / Scanpix

В нем дается комментарий по поводу переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в понедельник. Британская разведка обращает внимание на обсуждение "единого оборонного пространства". По ее мнению, белорусские инструкторы недавно, вероятно, подключились к обучению мобилизованных российских резервистов.

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"Вероятное использование беларусских инструкторов является попыткой частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых дислоцированы в Украине или погибли. Хотя Россия и Беларусь имеют обширный опыт военного сотрудничества, обучение мобилизованных российских военнослужащих беларусами представляет собой смену ролей", — говорится в сообщении.

Надо отметить, что Минобороны России регулярно публиковало отчеты о тренировках мобилизованных в Беларуси. При этом белорусское Минобороны дважды на этой неделе сообщало о "боевом слаживании" белорусских и российских военных.

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