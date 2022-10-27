Бежавший на Запад медик рассказал, как в Беларуси лечили раненых российских солдат

Мужчина по имени Андрей (имя изменено в целях безопасности) рассказал, что большое количество раненых стало поступать в его медучреждение в первые дни после начала войны в Украине.

По словам Андрея, руководство больницы собрало весь персонал утром 24 февраля, было приказано освободить 250 коек для раненых, отменить все запланированные операции и по максимуму выписать пациентов.

Врач предоставил копии рентгеновских снимков проходивших лечение в Мозырской больнице российских солдат. Фото с сайта CNN

Читать полностью: https://news.zerkalo.io/life/24808.html?c

— Тогда нас предупредили, что нам нельзя передавать какую-либо информацию о российских солдатах. Пришлось подписать заявление о неразглашении, запрещающее нам делиться какими-либо фотографиями, документами, — рассказал медик. Он утверждает, что их пугали тем, что за всеми следит ФСБ, а телефоны прослушиваются. Сам он заметил в больнице сотрудников местного КГБ.

По его словам, самая большая партия раненых прибыла в Мозырскую больницу рано утром 28 февраля: российские солдаты вносили их внутрь на носилках и оставляли у входных дверей. Врачи быстро оценивали состояние поступивших и сортировали в порядке приоритета оказания помощи, нанося на лоб цифры от 1 до 3. Всего в тот день привезли более 100 российских военнослужащих с различными ранениями и травмами, сложными переломами от взрывов и обстрелов. Многим требовалась ампутация.

— Нуждающихся в операциях было больше, чем у нас операционных столов, — рассказал Андрей.

Медик говорит, что среди его пациентов были российские десантники и спецназовцы, пострадавшие при неудачном штурме аэродрома в Гостомеле. По словам Андрея, в начале марта в Мозырскую городскую больницу ежедневно доставляли от 40 до 50 раненых россиян. В большинстве — это были молодые неопытные солдаты.

Еще один белорусский медик сообщил CNN, что в Гомельской области для приема раненых российских военных также были задействованы Областная клиническая больница и Республиканский научный центр радиационной медицины и экологии человека, но в последнем в основном работали специально привезенные российские медики.

Как пишет CNN, Андрей в конце марта был задержан по обвинению в коррупции (вероятно, речь идет о так называемом деле ортопедов. — Прим. ред.), из СИЗО его отпустили в мае, а в августе он нелегально покинул Беларусь. Сейчас медик вместе с семьей находится в одной из европейских стран. Для подтверждения своих слов он предоставил копии рентгеновских снимков проходивших лечение в его больнице российских солдат. "Генерал-майор России Сергей Нырков, получивший тяжелое ранение в живот в Чернобыле, также лечился в Мозырской больнице, судя по его рентгеновскому снимку, который был среди тех, что Андрей вывез контрабандой", — пишет CNN.

Свидетельства и документы, в том числе медицинские записи, предоставленные белорусскими врачами, дают представление о соучастии белорусского правительства в войне в Украине, отмечает CNN.