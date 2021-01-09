Белорусы вновь вышли на дворовые марши протеста

Жители Минска в субботу, 9 января, вышли на очередную акцию протеста против фальсификаций выборов президента страны, состоявшихся в августе 2020 года. По данным популярного Telegram-канала "Беларусь головного мозга", утренние марши состоялись по всему Минску.
В минском районе Сухарево участники акции прошли по улицам, держа над головами длинное бело-красно-белое полотно и скандируя "Жыве Беларусь" и "Не забудем, не простим". Судя по видеозаписи, опубликованной в Twitter онлайн-изданием Tut.by, в этом марше приняли участие несколько десятков человек.
Минск. В Сухарево прошёл дворовой марш. Люди скандировали «Жыве Беларусь» и «Не забудем, не простим». pic.twitter.com/NQhtg0PbER— TUT.BY (@tutby) January 9, 2021
Аналогичные дворовые марши состоялись в Курасовщине, Уручье, Лошице, Малиновке и других частях города. В некоторых районах люди вышли на улицы еще до рассвета.
Районные и дворовые марши как новую форму протеста жители белорусской столицы начали использовать в конце 2020 года. При этом последние акции уже не были широко анонсированы, минчане договаривались о них через чаты.
Протесты, несмотря на снегопады
Сообщается, что традиционные акции протеста 9 января прошли также в Гродно. На момент публикации материала DW, сообщений о задержаниях их участников не поступало.
Накануне в столице Беларуси и Минской области прошли сильные снегопады, из-за которых, по данным ГПО "Белэнерго", в 630 населенных пунктах произошли перебои с электричеством, а также было нарушено движение пригородных поездов. Однако заснеженные улицы и минусовая температура не помешали оппозиционно настроенным белорусам принять участие в традиционных акциях протеста.
Пять месяцев протестов в Беларуси
Массовые протесты в Беларуси, начавшиеся сразу после объявления официальных результатов выборов президента страны, вечером 9 августа 2020 года, продолжаются уже ровно пять месяцев.
По данным ЦИК РБ, Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, обойдя кандидата от оппозиции - Светлану Тихановскую. Демонстранты считают эти данные сфальсифицированными и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.
Светлана Тихановская, вынужденная под давлением властей покинуть страну, в настоящее время активно обсуждает с мировыми лидерами возможности поддержки демократического движения в Беларуси.
Политзаключенные в Беларуси
По данным правозащитного центра "Весна", с начала избирательной кампании в 2020 году более ста человек были осуждены в Беларуси по уголовным делам, заведенным по политическим мотивам. Кроме прочего, речь идет о членах так называемого Координационного совета оппозиции для передачи власти, созданного сторонниками Тихановской. На сегодня все члены президиума совета либо арестованы, либо находятся за границей.
Общее число уголовных дел, заведенных в Беларуси с начала избирательной кампании против участников президентской гонки, активистов их штабов, а также участников мирных акций протеста, достигает 900, сообщают правозащитники.
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