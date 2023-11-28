Белорусы рассказали, выгодно ли сейчас ездить закупаться в Литву и Польшу

На пылесосе сэкономила не меньше 1200 рублей - 353 евро
В период скидок, в том числе привязанных к черной пятнице, читательница Анастасия основательно закупилась брендовой одеждой и косметикой в польских магазинах. По ее подсчетам, она сэкономила 1200−1400 белорусских рублей (353-412 евро) по сравнению с тем, сколько могла потратить на эти же товары в белорусских магазинах.
— В Zara была распродажа, и скидочные позиции оказались по очень привлекательным ценам. К примеру, сапоги — 120 рублей (35 евро), кожаные туфли — 153 рубля (45 евро) без скидки, платье от 53−140 рублей (15-41 евро). Были распродажи и на других сайтах, цены и там были привлекательные — Karl Legerfeld, Moschino, Guess — много брендов предлагали очень хорошие скидки. Даже для сравнения с российскими сайтами и скидками было намного больше выгодных позиций. Касаемо техники: к примеру, робот-пылесос Ecovacs Deebot X1 Omni на российском и белорусском рынке стоит в районе 3150−3850 рублей (927-1134 евро). Сейчас цены куда выше — от 4400 рублей рублей (1296 евро), в Польше — в два раза дешевле, а именно — около 1740 рублей (512 евро), — рассказывает Анастасия.
Покупки девушка делала через байер-сервис, то есть посредника между ней и торговым объектом. Все купленные товары ей доставили домой. И даже с условием доставки покупки были выгоднее.
Джинсовую куртку Karl Legerfeld, по ее словам, белоруска купила в переводе на белорусские деньги за 450 рублей (132 евро). В Беларуси журналисты нашли такую же за 629 рублей (185 евро). Правда, эта цена была актуальной три месяца назад. Сейчас товара нет в продаже.
— Мужской набор Yves Saint Laurent купила за 300 рублей (88 евро). У нас его либо нет, либо стоит 520 (153 евро) и выше (и то не набор, а только парфюм).
На скриншоте из польского магазина, который прислала Анастасия, цена за набор выходит чуть более 393 злотых (90 евро)
Такого же набора в белорусских магазинах журналисты не нашли, но при продаже отдельно входящая в него туалетная вода объемом 60 мл стоит в польском магазине 303 рубля (89 евро), в одном из белорусских магазинов можно найти за 320 рубля (94 евро). То есть за те же деньги в Беларуси девушка купила бы только один из двух продуктов этого бренда. Есть вариант со скидкой за 302 рубля (88 евро), но в этом случае это не парфюмерная вода, как в польском магазине, а туалетная (они немного отличаются концентрацией веществ).
Анастасия признается, что часто закупается в польских магазинах: «Это выгодно, и выбор значительно больше».
"Многих моделей у нас не найти"
Дмитрий живет в Дании и пару недель назад купил там капсульную кофемашину за 499 датских крон (66 евро).
— В этот же вечер нашел ее в Беларуси за 790 рублей (232 евро), — говорит он.
Журналисты посмотрели, что сейчас эту же кофемашину можно купить со скидкой почти за 550 рублей (162 евро). Но до этого без скидки она стоила 736 рублей (216 евро).
Также недавно Дмитрий искал в Германии себе новый смартфон Samsung s23 ultra (256 GB) — нашел по цене 899 евро. На белорусском рынке цена на эту новую модель стартует от 3500 рублей (1031 евро).
Ангелина присматривала в белорусских и литовских магазинах робот-пылесос. По ее словам, часто цена была практически одинаковой. Например, Xiaomi Robot Vacuum S10+ в РБ продается от 1229 рублей (362 евро), а на литовском сайте его предлагают почти за 367 евро. В некоторых случаях белорусские продавцы выставляют цену куда более низкую. Так, робот NEATSVOR S600 в одном из белорусских магазинов предлагают за 1190 рублей (350 евро, а в литовском цены начинаются от 449 евро. А такая модель как Kärcher RCV 3, наоборот, выходит дороже: 1 326,8 рублей (390 евро) в Беларуси против 297 евро в Литве.
— Проблема в том, что некоторых моделей у нас просто не найти или надо очень долго искать, чтобы подобрать вариант.
"У неофициальных продавцов было бы дешевле"
Федор недавно приобрел у официального дилера в Польше рабочие инструменты бренда DeWalt. Приобретенная там шлифовальная машина обошлась в 731,33 злотых (166 евро). В Беларуси цена на нее стартует от 744 рублей (219 евро). Купил и промышленный пылесос, за который заплатил в Польше 771,91 злотых (175 евро). Этот товар приобрести в РБ сложнее — чаще его предлагают на заказ, но один вариант журналистам все же удалось найти — цена 600 рублей (176 евро). Комплект дрели и шуруповерта с двумя аккумуляторами стоил 1265 злотых (288 евро). Аналогичный товар в Беларуси стартует от 1082 рублей (318 евро).
— Как видно даже у официалов, где техника обычно дороже, все равно значительно дешевле получается, чем купить в Беларуси. У неофициальных продавцов было бы дешевле (притом это та же техника), — говорит Федор.
Сын Андрея занимается мотоциклетным спортом, для этого ему нужен качественный мотоциклетный шлем. По рекомендации опытных спортсменов остановились на выборе одной из моделей бренда Scorpion. Оказалось, найти его в Беларуси довольно трудно. Вариант покупки в онлайн-магазине не подходит, потому что шлем надо примерять, чтобы он хорошо подошел ребенку. А чтобы примерить его и купить, надо ехать больше 200 километров в Минск. Причем подходящие по безопасности варианты, по его словам, стоят 700−800 рублей (206-235 евро).
— Посмотрели варианты в Литве — цена практически такая же, — говорит Андрей.