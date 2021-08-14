Белорусы едут в Польшу, чтобы привиться от короны

Основное преимущество, которое дает вакцинация препаратами, предлагаемыми в Польше всем желающим на выбор — а это вакцины от Jonson&Jonson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer — возможность более свободно путешествовать по миру. Сертификат о вакцинации препаратами, зарегистрированными в ЕС, освобождает от сдачи ПЦР-тестов и обязательного карантина, открывает двери в присутственные места во многих странах.

Применяемый в Беларуси российский препарат «Спутник V» пока не прошел процедуру регистрации в ЕС.

Вакцинный туризм белорусов. Зачем?

Для журналистки Ольги Быковской, которая 28 июля получила вторую дозу вакцины Pfizer в Варшаве, помимо европейского сертификата о вакцинации, важным фактором было доверие вакцине.

«Мне понравилось, что в Польше на выбор есть вакцины с мировым признанием. После консультаций со своим доктором я остановились на Pfizer, потому, что с AstraZeneca был скандал, связанный с тромбозом. Я решила не рисковать», — сказала Ольга Быковская для Naviny.by.

Минчанин Евгений прививался вакциной от Jonson&Jonson три недели тому, она вводится однократно.

«Я, кстати, уверен, что “Спутник V” вполне нормальная вакцина. Но сертификат европейский о вакцинации важнее. Я лечу на Кипр через Вильнюс. И этот сертификат облегчает мне путешествие», — пояснил свои мотивы Евгений.

И Евгений, и Ольга перенесли коронавирусную инфекцию.

Маршрут и расходы

Ольга на поездку из Минска в Варшаву потратила около 500 евро. Белоруска выбрала перелет в Польшу из Москвы. Билеты на самолеты стали в полтысячи евро из-за покупки на ближайшие даты. По словам собеседницы Naviny.by, варианты полета через Киев, Ригу, Таллинн тоже рассматривались, но не подошло время стыковок.

Прямое воздушное сообщение между Минском и Варшавой закрыто из-за скандала с принудительной посадкой самолета Ryanair. По решению белорусских властей выезд граждан на автотранспорте в Польшу ограничен — не чаще раза в полгода на основании веских причин (командировка, учеба, лечение, смерть близких и т.д.).

Евгений как раз добирался до Варшавы автотранспортом.

«До Бреста мы ехали на машине. В Бресте пересели на автобус. На польской границе сделали пересадку на маршрутку до Варшавы.

Я изучил правила проезда через польскую границу. Это всё есть в интернете. У меня была справка из моей поликлиники, которую я перевёл в агентстве на английский язык, что в феврале у меня был положительный ПЦР-тест, приложил к ней сделанный за 24 часа отрицательный ПЦР-тест в доказательство того, что выздоровел. Такая справка по польским правилам действительна до 180 дней, и при ее предъявлении в карантин не отправляют.

Точно такие же правила действуют и в Литве, только там ещё надо заполнить декларацию на специальном сайте не позднее чем за 48 часов до въезда в Литву. Она есть на русском языке. И литовские власти присылают специальный QR-код в подтверждение, который надо предъявлять литовским пограничникам», — делится опытом Евгений.

Чтобы сделать бесплатную вакцину в Варшаве и получить сертификат европейского образца, Евгений потратил порядка 160 евро: «Мы жили в неплохом отеле и ели в ресторанах. Расчет такой: переезд стоил 30 евро, 50 евро — врач, плюс 40 евро ночлег на человека, плюс рестораны, такси — это еще 40 евро».

По словам собеседника Naviny.by, «при сегодняшнем раскладе, когда врач бесплатный и с условием экономии, можно уложиться и в 100 евро».