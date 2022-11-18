Белорусу, чья дочь погибла в Киеве, дали два года колонии за оскорбление Лукашенко

Александр Потапов — гражданин РБ, с 1997 года проживает в Витебском районе. Ранее судим не был. Имеет родственников в Украине. Во время обстрела Киева российскими войсками он потерял дочь, а несовершеннолетняя племянница осталась без ноги.
Находясь в состоянии горя и утраты, Потапов 8 и 16 июля разместил в социальной сети «Одноклассники» 2 комментария, где отреагировал на запуск ракет с территории РБ в сторону Украины, в том числе упомянув Александра Лукашенко. За это ему предъявили обвинение по двум эпизодам по ч. 1 ст. 368 УК (Оскорбление Лукашенко). С 25 августа 2022 года Александр Потапов находится под стражей.
Свою вину мужчина полностью признал. На суде был эмоционален, однако согласился с предъявленными ему обвинениями. Судья Наталья Третьякова признала Александра Потапова виновным и приговорила к двум годам колонии общего режима.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Konditeris T. Lauvray pasidalino skaniausių sviestinių sausainių receptu Itin purūs ir tirpstantys burnoje
TOP новостей
В Вильнюсе состоится забастовка водителей общественного транспорта будет реже курсировать транспорт
Профсоюз муниципальной компании "Вильнюсский...
В Клайпеде в течение нескольких дней умерли двое обращавшихся за помощью в больницы мужчин
В клайпедскую больницу за помощью обратился мужчина,...
В Литве выпал снег, движение на дорогах в городах парализовано
В Литве выпал снег, осложнив движение на дорогах не...
Литва выделила 5 млн евро помощи Украине на восстановление энергообъектов
Литва уже предоставила помощь в размере 3 млн евро на...
Остановлено движение поездов из Вильнюса в Клайпеду
В четверг вечером на участке Вевис-Жасляй грузовой...