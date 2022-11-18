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Два года колонии общего режима получил 68-летний житель Витебска Александр Потапов за комментарии в "Одноклассниках", сообщают правозащитники.
Белорусу, чья дочь погибла в Киеве, дали два года колонии за оскорбление Лукашенко
© DELFI / Orestas Gurevičius

Александр Потапов — гражданин РБ, с 1997 года проживает в Витебском районе. Ранее судим не был. Имеет родственников в Украине. Во время обстрела Киева российскими войсками он потерял дочь, а несовершеннолетняя племянница осталась без ноги.

Находясь в состоянии горя и утраты, Потапов 8 и 16 июля разместил в социальной сети «Одноклассники» 2 комментария, где отреагировал на запуск ракет с территории РБ в сторону Украины, в том числе упомянув Александра Лукашенко. За это ему предъявили обвинение по двум эпизодам по ч. 1 ст. 368 УК (Оскорбление Лукашенко). С 25 августа 2022 года Александр Потапов находится под стражей.

Свою вину мужчина полностью признал. На суде был эмоционален, однако согласился с предъявленными ему обвинениями. Судья Наталья Третьякова признала Александра Потапова виновным и приговорила к двум годам колонии общего режима.

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