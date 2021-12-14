Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении оппозиционного политика Павла Латушко. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Оппозиционера обвиняют в преступлении против интересов службы (превышение власти или служебных полномочий - Ред.). Как утверждается в сообщении, Павел Латушко, занимая должность министра культуры Беларуси, "в 2012 году из корыстной и иной личной заинтересованности, достоверно зная об отсутствии в соответствии с законодательством оснований для финансирования за счет бюджета Республики Беларусь ряда заведомо невостребованных кинопроектов, умышленно отдал явно выходящее за пределы его прав и полномочий, предоставленных ему по службе, указание подчиненным сотрудникам о включении их в тематический план производства фильмов на 2012-2013 годы". Тем самым, заявляют в прокуратуре, он причинил государству ущерб в особо крупном размере. Если Латушко признают виновным, ему будет грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом или без штрафа и лишение права занимать определенные должности.

Один из лидеров оппозиции

После фальсифицированных результатов президентских выборов, победителем которых был назван Александр Лукашенко, 9 августа 2020 года в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Профессиональный дипломат, бывший посол Беларуси в Польше, Франции и при ЮНЕСКО Павел Латушко, на тот момент директор Национального академического театра имени Янки Купалы, поддержал забастовку актеров, за что был уволен с должности.

18 августа он вошел в состав Координационного совета по трансферу власти в Беларуси, днем позже - избран в его президиум. В начале сентября 2020 года стало известно, что Латушко покинул страну и находится в Польше. В эмиграции Павел Латушко стал руководителем Народного антикризисного управления.

Как и другие лидеры оппозиции,он является фигурантом ряда уголовных дел и включен КГБ Беларуси в перечень лиц, "причастных к терроризму".