Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Утром 6 сентября у суда выстроились очереди из желающих попасть на оглашение приговора, но попасть в зал смогли далеко не все.

Как проходил суд

Мария Колесникова была взята под стражу 8 сентября прошлого года. За день до этого неизвестные похитили ее в центре Минска и пытались вывезти из страны, однако на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт.

9 сентября 2020 года задержали Максима Знака.

Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

Суд на Марией Колесниковой и Максимом Знаком начался 4 августа в Минском областном суде. Он проходил в закрытом режиме, адвокаты находятся под подпиской о неразглашении материалов дела, они не могут даже сообщить, какой срок запросила сторона обвинения для их подзащитных.

31 августа в Минском областном суде завершились прения сторон, Мария и Максим выступили с последним словом. Их адвокаты коротко рассказали, о чем шла речь.

По словам защитника Евгения Пыльченко, на протяжении всего заседания подзащитные выглядели хорошо, всегда активно участвовали в процессе исследования доказательств, давали «очень аргументированно» показания по предъявляемым доказательствам.

— В последних словах каждый по-своему выразил свою позицию по отношению к этому обвинению. Максим (Знак. — Прим. Zerkalo.io) наравне с адвокатами участвовал в процессе, будучи юристом, обвинение он опровергал еще с правовой точки зрения. А настроение у них всегда было хорошее, бодрое. Я думаю, они своих защитников больше заряжали своим настроением, чем мы могли им дать, — заметил Пыльченко.

Надежда Знак заметила, что Мария Колесникова и Максим Знак на суде продемонстрировали свою «гражданскую позицию, высочайшие моральные качества, любовь к родине, уважение к закону».

Адвокат Владимир Пыльченко добавил, что последнее слово Максима Знака заняло около трех часов, суд его не перебивал. Выступление с последним словом Марии Колесниковой было более эмоциональным, ее несколько раз в процессе перебивали, так как суд счел, что «ее пояснения не относились к обстоятельствам дела».

— Тем не менее Мария высказала все, что хотела сказать, — уточнил адвокат.

В чем обвиняли Колесникову и Знака?

И Марию Колесникову, и Максима Знака, обвинили по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем),

ч. 3 ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием СМИ или интернета);

ч. 1 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением).