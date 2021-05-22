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Родственникам сообщили, что причина смерти - остановка сердца. Правозащитный центр "Весна" признал приговоренного к пятилетнему сроку Ашурка политзаключенным.
Белорусский оппозиционер Витольд Ашурок скончался в колонии
© AFP / Scanpix

В Беларуси скончался в колонии политзаключенный Витольд Ашурок, приговоренный к пяти годам лишения свободы. Родственникам сообщили, что причина смерти - остановка сердца, пишет в пятницу, 21 мая, Telegram-канал "Наша Нiва".

Как уточняется на сайте белорусского правозащитного центра "Весна", 50-летний общественный активист из Березовки Витольд Ашурок был членом партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) и координатором движения "За свободу".

Он был обвинен и осужден по статьям 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК Республики Беларусь и отбывал наказание в ИК №17 в Шклове.

Суд над ним проходил в Лидском районном суде зимой 2020-2021-го в закрытом формате, что власти объяснили наличием "угрозы государственной безопасности". Приговор был вынесен в январе. Последние две недели от Ашурка не приходили письма.

Суд на Павлом Северинцем

Ранее, 12 мая, сообщалось о суде над белорусским оппозиционером Павлом Северинцем, который также проходит в закрытом режиме. Заседания ведутся в суде Могилевской области, вместе с Северинцем по делу проходят еще пять обвиняемых. Правозащитный центр "Весна" признал их политзаключенными.

Закрытый режим суда власти объясняют тем, что "материалы относятся к охраняемой законом тайне". Возле суда были задержаны независимые журналисты Александр Бураков, сотрудничающий с Deutsche Welle, и Владимир Лапцевич. 15 мая Бураков был приговорен к 20 суткам административного ареста по обвинению в "повторном в течение года участии в несанкционированном мероприятии".

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Deutsche Welle

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