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Белорусский государственный телеканал ОНТ выпустил фильм «Манкурты» о разоблачении группы подозреваемых в шпионаже. В фильме сообщается о задержании подполковника КГБ Беларуси Алексея Храловича и еще шестерых человек.
Белорусский гостелеканал выпустил фильм о спецоперации КГБ по разоблачению шпионов
© Stopkadras

В фильме ОНТ говорится, что Хралович передал телеграм-каналу Nexta записи телефонных разговоров пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт. Эти записи, по словам авторов фильма, были изготовлены специально для спецоперации.

В фильме сообщается, что результате спецоперации возбудили дело о госизмене. Его фигурантами стали создатель телеграм-канала Nexta Степан Путило, экс-сотрудника спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар, бывший сотрудник Генштаба капитана Дмитрий Урад и Алексей Хралович. Урада и Проловича задержали, сейчас они находятся в СИЗО КГБ.

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Также в фильме говорится о еще пяти задержанных по статьям, связанным с госизменой и незаконным оборотом оружия. В том числе сообщается, что бывший силовик Вячеслав Сидоракин вместе с Юрием Гаркачом и Сергеем Старченко планировал похищения бизнесменов, силовиков и госслужащих, у него нашли три тайника с оружием.

Кроме того, задержаны оказались Ольга Соломеник и Владимир Трифонов. Авторы фильма сообщают, что они вместе с Сидоракиным помогали незаконно пересечь белорусско-польскую границу, в том числе Храловичу.

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