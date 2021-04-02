Белорусский гостелеканал выпустил фильм о спецоперации КГБ по разоблачению шпионов

В фильме ОНТ говорится, что Хралович передал телеграм-каналу Nexta записи телефонных разговоров пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт. Эти записи, по словам авторов фильма, были изготовлены специально для спецоперации.
В фильме сообщается, что результате спецоперации возбудили дело о госизмене. Его фигурантами стали создатель телеграм-канала Nexta Степан Путило, экс-сотрудника спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар, бывший сотрудник Генштаба капитана Дмитрий Урад и Алексей Хралович. Урада и Проловича задержали, сейчас они находятся в СИЗО КГБ.
Также в фильме говорится о еще пяти задержанных по статьям, связанным с госизменой и незаконным оборотом оружия. В том числе сообщается, что бывший силовик Вячеслав Сидоракин вместе с Юрием Гаркачом и Сергеем Старченко планировал похищения бизнесменов, силовиков и госслужащих, у него нашли три тайника с оружием.
Кроме того, задержаны оказались Ольга Соломеник и Владимир Трифонов. Авторы фильма сообщают, что они вместе с Сидоракиным помогали незаконно пересечь белорусско-польскую границу, в том числе Храловичу.
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