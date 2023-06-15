Глава белорусского КГБ первого июня заявил, что такие проверки проводятся "по всему периметру белорусской границы" для того, чтобы "своевременно выявить и локализовать деятельность лиц, вынашивающих террористические, экстремистские устремления по отношению к Беларуси".

О чем спрашивают пассажиров, которые едут в Беларусь, что происходит внутри страны и чего опасается Лукашенко, Настоящему Времени рассказали сами белорусы и прокомментировали эксперты.

По информации инициативы бывших силовиков BYPOL, первые отказы при въезде в Беларусь для граждан страны появились в конце мая. Проблемы с возвращением на родину у противников Александра Лукашенко были и ранее: пассажиров часами держали на границе, проверяли мобильные телефоны и даже арестовывали за подписки на независимые СМИ или наличие фотографий с протестов. Сейчас же нелояльных белорусов неизвестные в штатском допрашивают прямо на границе.

У граждан Беларуси сканируют виды на жительство других стран, интересуются участием в протестах в 2020 году, отношением к войне в Украине и целью приезда в свою же страну. О допросах при прохождении границы на условиях анонимности Настоящему Времени рассказали белорусы, которые недавно возвращались домой.

"Часа полтора он меня мучил: куда ездила, зачем ездила, с кем встречалась? А может, кто что передал? У нас в Беларуси задерживалась? – Ну, у нас в Беларуси задерживались 80% тех, кто был на улице. Всех сейчас не по одному разу задерживают. Надо сказать, звучит украинская тема: украинец для них – это уже все, понимаете, это уже враг".

Вот что рассказал второй собеседник:

"И начинается: куда ехали, с кем встречались, какая цель визита, на какие деньги покупались билеты, чем вы занимались в 2020 году, почему вы не поддерживаете власть".

По словам адвоката-международника Алеся Михалевича, допросы и усиленные проверки, которые силовики проводят на границе, ничего общего с законом не имеют. "Для пересечения государственной границы Республики Беларусь абсолютно достаточно иметь действующий паспорт Республики Беларусь. Без визы, без ничего человек имеет право спокойно въезжать и выезжать из страны. Но, безусловно, это все теория: как известно, в Беларуси "иногда не до закона", и это "не до закона" растягивается уже на очень долгое время", – говорит Алесь Михалевич.

В BYPOL сообщают минимум о 20 случаях запрета на въезд в страну пассажирам с белорусскими паспортами. Одной из причин усиленных проверок на границе пресс-секретарь организации Александр Кабанов называет опасения белорусских силовиков проникновения в страну диверсантов, как это случилось в Белгородской области.

"Лукашенко же не раз заявлял, что "они не успокоятся", что "они будут что-то у нас предпринимать, что-то делать", "они готовят вооруженный переворот" и так далее. И вот эта паранойя властей... А спецслужбы наших карательных органов максимально пытаются угодить своему хозяину: докладывать ему, что пресечены попытки ввоза, въезда, что мы отсекаем разных непонятных граждан. Только поэтому может быть такая ситуация. Другого я тут объяснения не вижу", – говорит Александр Кабанов.

Белорусские власти эти усиленные проверки и допросы на границе объясняют якобы борьбой с терроризмом и экстремизмом. Традиционно и бездоказательно угрозу для Беларуси Александр Лукашенко видит в соседних странах: "Пока с трудом, но удается терпеть все эти выходки, но бесконечно все это продолжаться не может, и поэтому руководство – руководство, подчеркиваю – балтийских государств, да и Польши должно это прекрасно понимать".

Кроме того, с 11 июля этого года белорусы, которые получили гражданство, временный или постоянный виды на жительство в других странах в течение трех месяцев обязаны сообщить об этом белорусским властям.

В это же время белорусские военные проводят так называемые учения войск территориальной обороны: в городах устанавливают блокпосты с бетонными блоками, мешками с песком, солдат учат сбивать дроны холостыми патронами, в Гомельской области строят так называемую линию Хренина [Виктор Хренин – министр обороны Беларуси], для того чтобы противостоять танковому наступлению со стороны Украины.

"Это в какой-то степени имитация перед Кремлем, дескать, мы не спим в шапку. Как говорил не единожды Лукашенко, готовы прикрыть русских братьев со спины, – комментирует действия белорусских властей политический обозреватель Александр Класковский. – На самом деле белорусский вождь не хочет влезать в эту войну по самые уши и всячески раздувает якобы агрессивные намерения НАТО и, соответственно, подчеркивает: нам нужно и войска, и все другие компоненты держать в готовности на случай вторжения этих проклятых супостатов".

Не забывают белорусские власти и о полке Калиновского – белорусских добровольцах в составе Вооруженных сил Украины, которые неоднократно заявляли о своих планах военным путем освободить Беларусь от Лукашенко, добавляет эксперт. "Белорусские власти побаиваются такого сценария и смотрят на него в контексте возможного успешного украинского наступления. Они понимают, что Киев сейчас старается не дразнить, не провоцировать белорусское руководство, чтобы не было прямого вступления в войну, еще одного фронта. Но это не значит, что украинцы забыли, откуда в феврале прошлого года был нанесен удар", – объясняет Александр Класковский.

Кроме усиленного контроля на границах с ЕС, белорусские власти ввели паспортный контроль также для тех, кто едет из России, – впервые почти за 30 лет белорусско-российских отношений. До этого таможенный и паспортный контроль между странами был отменен. Сколько времени на белорусских границах продлится усиленный режим, власти страны не сообщают.