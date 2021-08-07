Белорусские легкоатлеты - супруги Яна Максимова и Андрей Кравченко покинули Беларусь и вместе с маленькой дочерью в конце июля приехали в Германию. О своем решении не возвращаться на родину Максимова написала в Instagram после того, как с Олимпиады в Токио пытались насильно вернуть в Беларусь спортсменку Кристину Тимановскую.
В июне этого года Яна Максимова выиграла Кубок Беларуси по многоборью, но в состав Олимпийской сборной ее не включили. Андрей Кравченко - серебряный призер Олимпиады 2008 года в десятиборье. Оба спортсмена активно участвовали в протестах в Беларуси после президентских выборов в 2020 году. Кравченко был первым из спортсменов, подписавшим открытое письмо к властям в августе прошлого года, после чего его отчислили из сборной. В ноябре его задержали и осудили на десять суток.
DW встретилась со спортсменами в немецком Дуйсбурге. Максимова и Кравченко рассказали, почему приняли решение уехать, планируют ли продолжать спортивную карьеру, что думают о ситуации с Тимановской, а также о том, какое значение имеет спорт для правителя Беларуси Александра Лукашенко.
DW: Почему вы приняли решение уехать из Беларуси?
Яна Максимова: После того как задержали и осудили на 15 суток нашего друга, у нас началась паника, мы начали смотреть в окна, боялись, что за нами могут прийти, придумать какую-то непонятную историю и тоже осудить. Мы очень переживали за нашу дочку. Андрею поступило сообщение, что нам могут помочь. Мы не могли отказаться и 22 июля вылетели сюда.
Андрей Кравченко: Психологически стало трудно. Мы устали ходить и оглядываться. Садишься в машину - перестраховываешься, выходишь из подъезда - перестраховываешься... В любом случае, мы молчать не собираемся, а в Беларуси всех, кто говорит правду, репрессируют и сажают в тюрьму.
- Яна, почему вы написали пост в Instagram и рассказали о своем решении не возвращаться?
Яна Максимова: Я не могла смириться с мыслью, что, возможно, мы здесь останемся, и какая-то надежда, что мы вернемся, у меня была. Но я увидела реакцию наших руководителей после того, что произошло с Кристиной Тимановской, и поняла, что меня в этой стране (Беларуси - Ред.) абсолютно некому будет защитить, что наше руководство не встанет на мою сторону. Мне ждать помощи там будет абсолютно не от кого. И я написала этот пост, я точно решила, что мне сейчас в страну возвращаться очень опасно.
- Как вы оцениваете поступок Кристины Тимановской?
Яна Максимова: Все поступки, которые бьют по режиму, я оцениваю замечательно. Вообще, Кристина очень смелая. Она в интернете была со своими подписчиками очень честна. Я не могу ее осуждать, я не знаю, как поступила бы я. Возможно, команда могла бы на нее обидеться, все-таки в момент соревнований это кому-то было неприятно. Но Кристину я поддерживаю и хочу, чтобы у нее все было хорошо.
Андрей Кравченко: Кристина очень эмоциональная, я думаю, что ее сильно зацепило то, что ее хотели всунуть на эту дистанцию 400 метров. Это совсем другая дистанция, и спортсмены это прекрасно понимают. Я думаю, она даже не представляла, к чему это может привести. Это все было на эмоциях. В любом случае, она была права в этой ситуации.
- А сейчас вы с ней общаетесь?
Яна Максимова: Да, мы общаемся. Есть люди, которые ее поддерживают. Сейчас она точно так же, как и я, ничего не боится, а это очень классное чувство: знать, что нигде здесь нет ОМОНа, который приедет и схватит. Если бы мы так сидели в Беларуси, к нам могли бы приехать и нас упаковать.
- Что, на ваш взгляд, показала история с Тимановской?
Андрей Кравченко: Она еще раз показала истинную ситуацию с режимом Лукашенко, показала, как они поступают с людьми. Эту ситуацию можно было замять, а не раздувать на ровном месте международный скандал. Можно было подождать, пока Кристина успокоится, и потом с ней поговорить. А они сразу начали "мочить" своими методами, унижать, оскорблять, психологически давить. Мы увидели, как работает эта система. Человека хотели депортировать с Олимпийских игр!
- Какое значение имеет спорт и эта Олимпиада для Александра Лукашенко и его режима?
Андрей Кравченко: За счет Олимпиады, за счет спорта он хочет усилить свою легитимность. Если бы Чемпионат мира по хоккею состоялся в Минске, тем, кто на него приехал, пришлось бы пожимать руку Лукашенко. Он так повышает свою легитимность - через спорт, через спортсменов, на Олимпиаде постоянно красно-зеленый флаг поднимается. Но мы видим, что это не очень хорошо получается. Потому что этот режим сам себя и закапывает.
- Андрей, вы были первым спортсменом, подписавшим открытое письмо к властям. После этого вас исключили из сборной. Почему вы тогда это сделали?
Андрей Кравченко: Меня мой тренер всегда учил, что борьба должна быть честной. И когда я увидел, как власть себя ведет, когда потенциальных кандидатов в президенты стали сажать в тюрьму, создавать какие-то провокации, когда с бюллетенями выпрыгивали из окон, чтобы люди не видели, меня это очень сильно возмутило, и я сказал: я не хочу жить в такой стране, где такая власть, где вранье.
- На вас оказывали какое-то давление после этого?
Андрей Кравченко: После выборов, когда началась наша активность, ко мне домой приезжал замминистра. Он взял с собой двух огромных дзюдоистов, наверное, чтобы напугать меня, чтобы я прекратил свою деятельность. Он мне прямым текстом сказал: "Подумай о себе, о своей жене, о ребенке! Куда ты лезешь? Прекращай".
- Как вы относитесь к тем спортсменам, которые выступают за белорусскую сборную и не высказываются о политике?
Андрей Кравченко: Я многих знаю, кто против режима, но боится. Настолько сильно людей запугали. На них реально есть рычаги давления. Надо быть очень смелым, чтобы от всего отказаться. Таких оказалось немного. Я их не осуждаю, это их выбор. В любом случае, я говорю то, что я вижу, они - то, что они видят. И каждый будет отвечать за свои слова. Я собираюсь вернуться домой, когда наступят перемены, но сейчас там находиться небезопасно.
- Что вы собираетесь делать в Германии?
Андрей Кравченко: Нам открыли национальные визы, так что мы имеем право даже здесь трудоустроиться. Я хочу, чтобы Яна продолжила карьеру, чтобы она могла тренироваться, поддерживать форму и где-то выступать на соревнованиях. Я, наверное, пройду курсы, чтобы получить лицензию тренера. Но сейчас самое главное выучить язык.
- Яна, какие перспективы вы видите для себя в Германии?
Яна Максимова: Я бы очень хотела продолжать тренироваться. Хотела бы завоевать медаль - в семиборье, в пятиборье, неважно. Если не получится, то моя жизнь будет продолжаться, я буду изучать язык, устроюсь на работу. Но тренироваться я не перестану. У меня еще очень много сил, и пока у меня будет вера в то, что я еще что-то могу, я продолжу тренировки - неважно, где: в лесу, в манеже или в парке.
- Если после переезда в Германию ваша спортивная карьера завершится, будете ли вы считать, что он все равно того стоил?
Андрей Кравченко: Конечно. Здесь я могу больше сделать для новой Беларуси, чем там. Там было очень опасно находиться. Если бы я продолжал говорить правду, то после Олимпиады за нами бы пришли.
- Яна, как вы отреагируете, если отъезд из Беларуси будет стоить вам спортивной карьеры?
Яна Максимова: Наверное, я отреагирую спокойно. Все, что происходит сейчас, ужасно. Сейчас для меня карьера стоит не на первом месте, как это было раньше. Сейчас для меня главное - безопасность моей дочери и то, что происходит в моей стране.
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