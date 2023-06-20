20 июня 2023 г. 13:25

Белорусские селекционеры вывели картофель необычных цветов

 
"Наша Нiва"
ФОТО: Фото - "Наша Нiва"
Белорусские селекционеры вывели сорта "сапфир" и "лекарь" — мякоть их клубней фиолетового и розового цветов, как сообщил Минсельхозпрод РБ.

Сообщается, что новые сорта устойчивы к засухе, болезням и вредителям, а также обладают повышенной полезностью: если в обычной картошке антиоксидантов 500—800 единиц, то в цветной — более 2 000.

До конца этого года "сапфир" и "лекарь" пополнят государственный реестр, а это значит, что совсем скоро фиолетовая и розовая картошка появится на столах у белорусов.

На создание нового сорта картофеля требуется 12-13 лет.

"Кроме того, что меняется климат, появляются новые болезни. Новые сорта должны быть устойчивы к климату, болезням и вредителям. В нынешних условиях сорта должны быть устойчивыми к засухе, особенно во второй половине вегетации, так как в первой половине картофель питается еще от самого клубня", — отметила заведующая отделом научно-практического центра по картофелеводству и плодоводству Беларуси Юлия Гунько.

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"Наша Нiва"
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