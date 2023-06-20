Белорусские селекционеры вывели картофель необычных цветов

Сообщается, что новые сорта устойчивы к засухе, болезням и вредителям, а также обладают повышенной полезностью: если в обычной картошке антиоксидантов 500—800 единиц, то в цветной — более 2 000.
До конца этого года "сапфир" и "лекарь" пополнят государственный реестр, а это значит, что совсем скоро фиолетовая и розовая картошка появится на столах у белорусов.
На создание нового сорта картофеля требуется 12-13 лет.
"Кроме того, что меняется климат, появляются новые болезни. Новые сорта должны быть устойчивы к климату, болезням и вредителям. В нынешних условиях сорта должны быть устойчивыми к засухе, особенно во второй половине вегетации, так как в первой половине картофель питается еще от самого клубня", — отметила заведующая отделом научно-практического центра по картофелеводству и плодоводству Беларуси Юлия Гунько.