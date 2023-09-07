Белорусские экологи бьют тревогу. Нельзя вводить второй блок БелАЭС в эксплуатацию

 
Reform.by
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
ФОТО: Itar-Tass / Scanpix

Экспертное сообщество беларусских экологических организаций и инициатив "Зелёная Сеть" выпустило заявление в преддверии общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока №2 Беларусской АЭС. Мероприятие, проводимое Госатомнадзором РБ , пройдет 8 сентября.

Экологи отмечают, что Госатомнадзор Беларуси опубликовал документы по экспертизе безопасности второго энергоблока, но из 36 заявленных документов общественности доступно только 16. "Зеленая сеть" считает это неполным информированием и сокрытием жизненно важной информации.

Экологи призывают закрыть БелАЭС в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной — не выдавать лицензию на промышленную эксплуатацию второго блока БелАЭС и разобраться с проблемами эксплуатации первого энергоблока.

"В условиях отсутствия прозрачности и многочисленных нарушений в том числе международных конвенций как на этапе строительства, так и эксплуатации, а также игнорирования общественного мнения, закрытие БелАЭС представляется наиболее целесообразным в долгосрочной перспективе шагом, который максимально полно отвечает интересам беларусского народа. Госатомнадзор имеет подробный план по выводу БелАЭС из эксплуатации. А сейчас, пока не решены наиболее острые вопросы, необходимо приостановить работы по введению в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС и повернуться в сторону зелёной энергетики", – говорится в заявлении беларусских экологов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Reform.by
Оставить комментарий Читать комментарии
Читайте также
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии