Белорусские экологи бьют тревогу. Нельзя вводить второй блок БелАЭС в эксплуатацию

"В условиях отсутствия прозрачности и многочисленных нарушений в том числе международных конвенций как на этапе строительства, так и эксплуатации, а также игнорирования общественного мнения, закрытие БелАЭС представляется наиболее целесообразным в долгосрочной перспективе шагом, который максимально полно отвечает интересам беларусского народа. Госатомнадзор имеет подробный план по выводу БелАЭС из эксплуатации. А сейчас, пока не решены наиболее острые вопросы, необходимо приостановить работы по введению в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС и повернуться в сторону зелёной энергетики", – говорится в заявлении беларусских экологов.