Белорусские больницы и морги переполнены русскими, воюющими на Украине

С первого дня войны белорусские госпитали принимают раненых российских солдат, а морги там переполнены убитыми на войне россиянами, пишет Радио Свобода.

По словам очевидцев, тела грузили прямо в поезда , следующие в Россию .

”Трупов было нереально много. Люди начали снимать на вокзале, но подошли военные и сказали людям удалить видео”, — рассказал житель Мозыря.

Местный житель также рассказал, что в селе Каменка под Мозырем доступ на кладбище ограничили, военные дежурили и никого не пускали. ”Возможно, там похоронили русских. Под Каменкой есть аэродром и большой лагерь русских”, — сказал он.

Утверждается, что с белорусскими врачами были заключены соглашения о конфиденциальности, а некоторым врачам даже угрожали расторжением трудовых договоров. Врачей также привезли из России.

Другой источник ”Свободы” говорит, что госпиталь в Мозыре был переполнен ранеными на момент выхода публикации (12 марта), с ранеными россиянами работают абсолютно все врачи, даже узкие специалисты. Весь личный состав занимается ранеными на войне русскими солдатами, так что даже местные жители не имеют доступа к медицинской помощи, а переводятся из Мозырской больницы в местную детскую больницу.

Жители Гомеля также рассказали изданию, что в регионе автобусы и ПАЗ (с ранеными россиянами) и грузовики ”Урал” (с убитыми) — частое зрелище в областном центре.

”Их тела везут на грузовиках в аэропорт, а оттуда — в Россию”, — рассказал житель Гомеля.

Эту же информацию подтверждают источники DW. По информации одного из собеседников издания, много раненых поступает в Мозырь. Часто — "без рук, ног, ушей, глаз". Некоторых военных привозят из медсанбатов с нарушением сроков эвакуации, уже с гангренами: "Если бы солдат доставляли вовремя, конечности можно было бы спасти".

Источники DW рассказывают, что некоторые из пациентов, поступавших к ним, провели без еды до пяти суток, дезориентированы, не представляют, где находятся, просят позвонить родителям. "Есть пациенты 2003 года рождения, из бедных регионов России. По сути, дети. И такие же жертвы", — говорит один из собеседников DW.