Белорусская врач отказала омоновцу в обслуживании: "Лицо у этого омоновца окаменело"

По словам врача, в медкарточке пациента она увидела, что тот работает в ОМОНе. В экстренной помощи пациент не нуждался, лишь требуя больничный. Потому врач сказала ему прямо, что отказывается оказывать медпомощь в силу своих убеждений.

"Лицо у этого омоновца окаменело, а глаза, как мне кажется, покраснели. Он с самого начала понял, что за убеждения - у меня бчб-браслет на руке (бело-красно-белый браслет - прим. ред.). Говорил: "Понимаете, у меня работа такая…" Я отвечала, что понимаю, но так как объективно никакой медицинской помощи не было нужно, я посоветовала записаться к другому врачу".

Как говорит врач, угроз от сотрудника ОМОНа не последовало, но на следующий день он пожаловался главврачу, ссылаясь на свое якобы тяжелое состояние. Женщину лишили месячной премии, что составляет существенную прибавку к зарплате.

Сейчас около ее подъезда она заметила микроавтобус, который раньше не появлялся. "Я ожидаю, что может быть месть. У нас сейчас только законы физики действуют", - говорит медик.

Ранее она отбыла сутки ареста в СИЗО на ул. Окрестина. Под арест врач попала за то, что во время летних акций протеста делала перевязки раненым демонстрантам.

"Били всех. Девчонок, мужчин, взрослых женщин. Угрожали на бутылки сажать. Разговоры матами, челядь подневольная - это самое минимальное, - вспоминает доктор. - Сокамерницы все были избиты. Нам еще повезло, что никого из нас не изнасиловали, но из других камер девочек - да. Сексуальное насилие было с применением дубинок".

Особенно ее удивляет поведение коллег-врачей, работающих в СИЗО и не оказывающих помощи задержанным. Что касается нынешней ситуации, медик живет ожиданием перемен в Беларуси: "я уверена, что мы победим".