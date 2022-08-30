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Во время Олимпиады в Токио спортсменка раскритиковала белорусских чиновников. После этого Тимановскую сняли с соревнований и пытались насильно вывезти из Японии.
Kryscina Cimanouskaja
Kryscina Cimanouskaja
© Zuma Press / Scanpix

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, повергшаяся преследованиям со стороны властей Беларуси, получила гражданство Польши. "Невероятно сложный для меня сезон подходит к концу с прекрасной победой на клубном чемпионате Польши. Я безумно счастлива представлять свой клуб и наконец-то беспрепятственно ездить на соревнования, к сожалению, не как беларуска, но иногда нужно чем-то пожертвовать ради того, чтобы снова стоять на пьедестале", - написала спортсменка на своей странице в Instagram во вторник, 30 августа.

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В сторис она опубликовала фотографию документов, подтверждающих получение польского гражданства.

Конфликт на Олимпиаде в Токио

Во время Олимпиады в Токио в 2021 году Кристина Тимановская раскритиковала белорусских чиновников за то, что те без ее ведома подали заявку на ее участие в эстафете 4 по 400. Спортсменка заявила, что она никогда не выступала на этой дистанции.

После этого Олимпийский комитет Беларуси решил снять Тимановскую с соревнований в связи с ее "эмоционально-психологическим состоянием". Спортсменку попытались насильно вывезти из Токио. Тимановская попросила политического убежища в Европе и впоследствии получила польскую гуманитарную визу.

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Deutsche Welle

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