Беларусь заявляет об угрозах со стороны Литвы из-за инцидента на границе

"Вчера, 7 июля, при въезде в Литву в пункте пропуска Мядининкай гражданин Пакистана предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в одной из стран ЕС. После разбирательства 8 июля литовская сторона предприняла попытку выдворения гражданина Пакистана в Беларусь через пункт пропуска. Однако он отказался покидать территорию Литвы и остался у литовского пограничного столба. В дальнейшем от литовской стороны в адрес белорусских пограничников начали поступать угрозы об односторонней остановке движения в пункте пропуска Мядининкай, если они не заберут иностранца на свою территорию. Белорусскую границу иностранец пересекал по своим действительным документам", – говорится в пресс-релизе ГПК.