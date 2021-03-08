Беларусь запустит производство вакцины "Спутник V"

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Промышленное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" должно начаться в Беларуси 30-31 марта.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко.
По его словам, в настоящий момент пробная партия выпущенной в Беларуси вакцины проходит проверку на устойчивость и эффективность в институте Гамалеи в России. Ожидается, что в Беларуси будут выпускать 500 тысяч доз вакцины в месяц.
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