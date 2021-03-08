Беларусь запустит производство вакцины "Спутник V"

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко.

По его словам, в настоящий момент пробная партия выпущенной в Беларуси вакцины проходит проверку на устойчивость и эффективность в институте Гамалеи в России. Ожидается, что в Беларуси будут выпускать 500 тысяч доз вакцины в месяц.