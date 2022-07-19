Власти Беларуси запретили деятельность негосударственных профсоюзов. Данное решение принял Верховный суд по иску генпрокурора, сообщается в Telegram-канале генеральной прокуратуры во вторник, 19 июля.

По этим данным, речь идет о прекращении работы Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов".

Возбуждены уголовные дела

Как утверждает ведомство в Минске, "вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе" руководство и члены этих организаций активно участвовали "в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок", а также распространяли экстремистскую информацию. Генпрокуратура также сообщила о возбуждении уголовных дел и принятии "мер административного воздействия".

В августе 2020 года после выборов президента Беларуси, победителем на которых был объявлен Александр Лукашенко, по всей стране начались массовые протесты против официальных итогов голосования, а также против полицейского насилия. Активное участие в протестном движении среди прочих принимали независимые профсоюзы.