Беларусь впервые за 18 лет не будет участвовать в детском "Евровидении"

Беларусь в детском «Евровидении» принимала участие с 2003 года.
Два раза — в 2005 и 2007 годах — наши исполнители становились победителями конкурса. Два раза детское «Евровидение» проводили в Минске.
В четверг, 2 сентября, организаторы — Европейский вещательный союз (EBU) и France Télévisions — опубликовали список стран-участниц. Беларуси в нем нет.
Напомним, с 1 июля 2021 года Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании, которая являлась в Беларуси организатором национального отбора и на «Евровидение», и на детское «Евровидение».
В пресс-релизе EBU было сказано, что организация следит за прогрессирующим ухудшением свободы СМИ в Беларуси. Также организация призывала Белтелерадиокомпанию как члена EBU отстаивать фундаментальные ценности общественных СМИ.
Ранее, в марте 2021 года, EBU не допустил Беларусь к «Евровидению» из-за текста песни «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста». Организаторы отметили, что песня «политизирована», ее необходимо поменять. Но и новая композиция не устроила организаторов, и Беларусь отстранили от участия во взрослом «Евровидении».
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