Беларусь: в Витебске врач получила штраф из-за наклейки с гербом Литвы на авто

Дело рассматривал судья Владимир Цариков.

Согласно рапорту сотрудника Октябрьского РУВД Витебска, информация об автомобиле с "Погоней" на багажнике поступила 14 октября. 20 октября, машину осмотрели и составили акт осмотра.

На первом судебном заседании, которое состоялось 2 ноября, муж Марины Бурблис объяснил, что крышка багажника была заменена. Ее привезли из Литвы, мужчина показал в суде переписку с продавцом.

В качестве свидетеля в суде выступил непосредственный начальник женщины — исполняющий обязанности заведующего первым терапевтическим отделением Витебской городской центральной поликлиники Вадим Парфентьев. Он положительно охарактеризовал свою подчиненную. По его словам, Марина Бурблис с начала пандемии в составе бригады выезжала к больным коронавирусом. Сейчас она также работает в "красной зоне".

Судья Цариков спрашивал, обсуждала ли доктор политические вопросы на работе и стоял ли у нее в кабинете бело-красно-белый флажок. Заведующий отделением ответил, что ничего не видел, политические темы в отделении не обсуждаются.

Адвокат Марины заявил, что символ «Погони» не признан экстремистским и не запрещен, его нельзя интерпретировать только как символ протеста. В этой ситуации произошло лишь «совпадение, а не массовая акция». Он пояснил, что женщина не снимала герб Литвы с багажника, чтобы не повредить покрытие автомобиля.

Также адвокат попросил в случае признания Марины Бурблис виновной не отправлять ее в тюрьму, так как ей нужно помогать пациентам с COVID-19.

Судья Владимир Царыков признал врача виновной и оштрафовал на 50 базовых величин (1450 рублей). Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в областном суде.