Беларусь требует от Польши выдать Путило и Протасевича

Беларусь добивается от Польши экстрадиции оппонентов Александра Лукашенко Степана Путило - основателя популярного телеграм-канала Nexta, объявленного властями Беларуси экстремистским, а также Романа Протасевича - главного редактора этого канала. Следственный комитет (СК) Беларуси через генерального прокурора направил в Польшу документы на их экстрадицию, сообщил начальник международно-правового отдела СК Михаил Вавуло газете "Беларусь сегодня" в воскресенье, 7 февраля.
"С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. Посмотрим, насколько это государство будет исполнять взятые на себя международные обязательства о выдаче лиц, которые преследуются белорусским Следственным комитетом в уголовном порядке", - сказал Вавуло.
Расследование уголовного дела
В начале ноября пресс-служба СК сообщила, что ведомство продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка, происходивших в Минске с 9 августа, когда в Беларуси состоялись президентские выборы. В отношении Путило и Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 293, ст. 342 УК Беларуси).
"Кроме этого, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК Беларуси в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп - представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими Telegram-каналов", - добавили в ведомстве.
КГБ внес Степана Путило и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. В настоящий момент обвиняемые Степан Путило и Роман Протасевич находятся в межгосударственном розыске.
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