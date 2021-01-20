МИД РБ объявил, что страну на инаугурации Байдена представит временный поверенный в делах в США. США не признали результаты президентских выборов в Беларуси, но приглашают представителя официального Минска на инаугурацию.
Что это означает? На вопросы Беларускай праўды ответил политический обозреватель Роман Яковлевский.
- В моем понимании данная тема может звучать так: непризнание итогов августовских выборов не привело к разрыву дипотношений между США и РБ. Не было и отменено назначение нового посла США. На инаугурации в основном будут главы дипмиссий и уходящая Ангела Меркель. Присутствие беларуского дипломата вместе с другими и, видимо, Тихановской не должно означать каких-то позитивных изменений в отношении Лукашенко. Как и предстоящее вручение верительных грамот нового посла США. Хотя надо признать уникальность данной ситуации.
- В чем состоит эта уникальность?
- В персоне самого Лукашенко, который пока репрессиями удерживает власть.
Напомню девиз польской Солидарности: зима ваша, а весна наша.
-Значит, в Вашингтоне решили занять выжидательную позицию, посмотреть, как будет развиваться противостояние Лукашенко-общество дальше?
- На этот вопрос отвечу цитатой представителя Светланы Тихановской по международным делам Валерия Ковалевского по поводу инаугурации Байдена.
«Приглашение руководителей посольств на церемонию инаугурацию президента – обычная практика в США и служит жестом вежливости. Лидеров иностранных государств, как правило, не приглашают. Присутствие временного поверенного Беларуси на церемонии ни в коем случае не является сигналом изменений в американской политике в отношении режима Лукашенко. С точностью до наоборот: следует ожидать, что политика администрации Байдена в отношении Беларуси, который заявлял о поддержке беларуского протеста против фальсификаций на выборах 9 августа, независимости и суверенитета нашей страны, будет более деятельной и эффективной».
-А разве вручение верительных грамот нового посла США – дело решенное?
-А не вручив верительную грамоту, она не сможет работать. Правда, и копий, видимо, будет достаточно для работы. Но я согласен с Ковалевским: остается только верить в здравость новой администрации в Вашингтоне.
Нет никаких оснований подозревать ее в пресловутом прагматизме (цинизме) в ущерб правам человека.
-То есть, обмен послами состоится, несмотря ни на что?
- Он уже произошел, но смерть Кравченко внесла свои коррективы.
А Джулия Фишер точно останется послом… Но когда она сможет быть в Минске, полной ясности нет.
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