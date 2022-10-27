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Республика Беларусь прекращает действие межправительственного соглашения с Польшей о взаимном признании документов о высшем образовании и степеней в науке и искусстве. Это предусмотрено постановлением Совета Министров № 728, которое было официально опубликовано 27 октября.
Baltarusijos vėliava
Baltarusijos vėliava
© AFP / Scanpix

"Прекратить Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Польша о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых степеней и степеней в области искусства, подписанное в Варшаве 28 апреля 2005 года", — говорится в постановлении.

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