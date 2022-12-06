Беларусь проверяет боевую готовность армии

Как отмечают в пресс-службе министерства, целью мероприятий является проверка боевой и мобилизационной готовности войска на необходимом уровне, а также повышение слаженности органов военного управления.
Кроме того, белорусские военные хотят усовершенствовать практические навыки командиров и обучить личный состав действиям в различных условиях обстановки.
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