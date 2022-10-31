В ходе встречи с премьер-министром РБ Романом Головченко поднимался вопрос погашения государственного долга.

Лукашенко заявил, что его поручение было однозначным: «Мы надежные плательщики, мы готовы платить по своим долгам, тем более Западу мы не много должны».

«Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались. Поэтому было мое поручение, что по долгам надо платить, но в белорусских рублях мы на отдельные счета зачисляем эти платежи. Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались, — ради бога. Не созреют — что ж», — сказал Лукашенко.

Напомним, Всемирный банк внес Беларусь в список стран, которые не обслуживают свои долги перед ним. У Беларуси на 14 октября сумма просрочки перед МБРР составляла 68,43 млн долларов в эквиваленте (Минск хотел исполнять долговые обязательства в нацвалюте, однако инфраструктура международных организаций не позволяет этого делать. — Прим. ред.). Основная сумма задолженности по кредитам МБРР составляет 967 млн долларов США — это 0,42 процента от общей суммы непогашенных займов МБРР. В связи с просрочкой, все кредиты Международного банка реконструкции и развития (МБРР), которые были предоставлены Беларуси или гарантированы нашей страной, с 17 октября перевели в статус необслуживаемых.

Что касается того, сколько кому должна Беларусь, то в связи с засекречиванием информации, последние данные датированы январем — октябрем 2021 года. По данным на тот период сумма госдолга иностранным кредиторам составляла:

правительство России — 857,1 млн долларов;

Международный банк реконструкции и развития — 163,5 млн долларов;

Фонд международного развития ОПЕК — 20,0 млн долларов;

Экспортно-импортный банк Китая — 14,9 млн долларов;

Европейский банк реконструкции и развития и Северный инвестиционный банк — 10,0 млн долларов.