"Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, артиллерийские подразделения 6-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.



Угроза из Беларуси

Западные и украинские разведки предупреждают, что РФ готовится к новому этапу эскалации. Военные считают, что среди рассматриваемых оперативных направлений есть, в частности, и Беларусь.

Сейчас Путин использует страну как полигон для тренировки мобилизованных и "хаб" по переброске тяжелой техники далее на восток Украины.

ВСУ отрабатывают все сценарии повторного вторжения со стороны Беларуси, хотя таких угроз в ближайшие несколько недель пока не видят.

Сегодня в Беларуси взлетели российские истребители Миг-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Поэтому по всей Украине объявили воздушную тревогу. Впрочем, авиацию поднимали в небо также в рамках учений с РФ.