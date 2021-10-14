Александр Лукашенко подписал закон "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения". Документ опубликован на белорусском национальном интернет-портале в четверг, 14 октября.
"Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в Брюсселе 8 января 2020 года", - говорится в тексте закона.
В ответ на "недружественные действия" Евросоюза
Соответствующий законопроект Лукашенко внес на рассмотрение парламента Беларуси в сентябре, а 4 октября он был одобрен парламентариями. Как отмечено пресс-службой Лукашенко, этот документ подготовлен в рамках ответных мер на "недружественные действия", принятые Евросоюзом и его государствами-членами в отношении республики.
Он предусматривает освобождение белорусской стороны от обязательств исполнять соглашение с сообществом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. В соответствии с действовавшим соглашением Беларусь должна была принимать граждан, которые попадали в страны Евросоюза через ее территорию.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: в этом году таких ограничений, как в прошлом, не планируется (14)
Правительство Литвы не настроено ограничивать личную...
"Delfi. Главное": Литва готовится к ревакцинации, в Латвии небывалый скачок Covid, Минск заполонили мигранты (4)
Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в...
Литва - в десятке лидеров по смертности от ковид в Евросоюзе
С начала пандемии COVID-19 до сентября 2021 г. в Литве вырос...
Литва перешагнула черту – такого показателя в этом году еще не было (15)
В Литве на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится...
Опрос жителей Литвы показал печальную реальность: на чем экономят люди
Лидерами "теневого" бизнеса по-прежнему считаются...