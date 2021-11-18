aA
Потеря поставлявшихся Беларусью 400 МВтч при существующих погодных условиях существенно не повлияет на энергобаланс страны, считает экс-глава Минэнерго Украины Ольга Буславец.
Беларусь прекратила поставки электроэнергии в Украину
© DELFI / Andrius Ufartas

Беларусь прекратила недавно возобновленные поставки электроэнергии в Украину. По данным национальной энергетической компании "Укрэнерго", на которую в четверг, 18 ноября, ссылается агентство "Украинские новости", импорт электроэнергии из Беларуси составил 0 МВт-ч. Днем ранее он составлял 415 МВтч.

В свою очередь пресс-служба Минэнерго Беларуси не пояснила причин прекращения поставок энергии в Украину. Вопросы о дальнейшем осуществлении импорта электроэнергии Киеву "будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - сообщается в документе.

Поставки электроэнергиив Украину из Беларуси возобновились 6 ноября с 5 МВтч. С 9 ноября их объем вышел на уровень 415 МВтч. Экс-глава министерства энергетики Украины Ольга Буславец считает, что потеря 400 МВтч, то есть ориентировочно до 2 процентов потребления Украины, при существующих погодных условиях существенно не повлияет на энергобаланс страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Эксперт: Украина и другие страны не обязаны решать проблемы энергобезопасности Литвы (31)

В связи с тем, что Украина начала импортировать...

Министерство: у Украины нет долгосрочных договоров с Минском о закупке электроэнергии (22)

В связи с возобновлением импорта белорусской...

TOP новостей

Школы и поликлиники не успевают заключить новые договоры, придется дороже платить за электричество (18)

По данным Центральной закупочной организации ( CPO LT ),...

Около центра вакцинации в Litexpo – огромные очереди людей

Множество жителей Вильнюса решило воспользоваться...

Кубилюс рассказал о реальном содержании беседы Лукашенко и Меркель: это может привести к еще большему кризису (111)

Европарламентарий Андрюс Кубилюс сказал, что до него...

"Delfi. Главное": удалось ли Лукашенко и Путину переиграть ЕС, шантажируя мигрантами? Участники эфира: Франак Вячорка, Федор Крашенинников, Нериюс Малюкявичюс (23)

Мигранты , проведшие почти 10 дней на...

Экономист о безработных: нам мешает советский менталитет – если дают, выжми все (17)

Надо ли лишать пособия по безработице и страхования...