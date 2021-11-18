Беларусь прекратила поставки электроэнергии в Украину

Беларусь прекратила недавно возобновленные поставки электроэнергии в Украину. По данным национальной энергетической компании "Укрэнерго", на которую в четверг, 18 ноября, ссылается агентство "Украинские новости", импорт электроэнергии из Беларуси составил 0 МВт-ч. Днем ранее он составлял 415 МВтч.

В свою очередь пресс-служба Минэнерго Беларуси не пояснила причин прекращения поставок энергии в Украину. Вопросы о дальнейшем осуществлении импорта электроэнергии Киеву "будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - сообщается в документе.

Поставки электроэнергиив Украину из Беларуси возобновились 6 ноября с 5 МВтч. С 9 ноября их объем вышел на уровень 415 МВтч. Экс-глава министерства энергетики Украины Ольга Буславец считает, что потеря 400 МВтч, то есть ориентировочно до 2 процентов потребления Украины, при существующих погодных условиях существенно не повлияет на энергобаланс страны.